El minibasket inicia su actividad con las Ligas Regionales

Este fin de semana arrancan las Ligas Regionales de minibasket en categorías femenina y masculina organizadas por la Federación Extremeña de Baloncesto (FExB). La competición comenzará el próximo domingo y se prolongará hasta el 7 de junio, fecha en la que se celebrarán las finales en formato Final Four.

En la Liga Regional Mini Femenina, los equipos se dividirán en dos grupos patrocinados por Ceres Motor y Mandel Motor. En el primero participarán Club Josefinas Trinitarias FISI-ON, C.B. Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres SM Corazonista A. En el segundo grupo competirán BB Baloncesto Badajoz Negro, Habitar Sajra, Club Baloncesto Oliva y Formación Deportiva Mérida LR.

La primera fase constará de nueve jornadas (triple vuelta), disputándose entre noviembre y febrero. Posteriormente, los equipos se reagruparán en dos nuevos grupos en función de su clasificación, antes de dar paso a los cuartos de final los días 10 y 24 de mayo. La Final Four femenina se celebrará el 7 de junio.

Por su parte, la Liga Regional Mini Masculina contará con una primera fase de diez jornadas (ida y vuelta). En el grupo Ceres Motor competirán Cáceres SM Corazonista A, Club Josefinas Trinitarias Quercus, Doncel La Serena, Formación Deportiva Mérida LR, La Gafetina Inicia San José y Merclima Bosco Mérida. En el grupo Mandel Motor lo harán BB Baloncesto Badajoz Negro, Hero Barber BTB, Club Baloncesto Maimona, Club Baloncesto Telepizza Sajra y Vítaly La Mar BCB Pro.

Las fechas de la fase regular masculina se extienden también de noviembre a febrero, con una segunda fase en marzo y abril. Los cuartos de final se disputarán en formato de doble partido por sistema copa, con la vuelta en casa del mejor clasificado. La fase final, al igual que en la competición femenina, se resolverá en la Final Four del 7 de junio.

Con este calendario, la Federación Extremeña de Baloncesto da el pistoletazo de salida a una nueva temporada de formación y competición, donde el baloncesto base volverá a ser protagonista en toda la región.