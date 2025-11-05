Al-Qázeres, el equilibrio como clave del éxito (por ahora)

A veces, y solo a veces, menos es más. Seguro que a Jesús Sánchez le gustaría tener una rotación amplia de jugadoras, pero su Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura tiene que conformarse con nueve si se suma a Carmen Suárez, también asignada al filial en ocasiones. Eso obliga a la acumulación de minutos en las principales piezas del equipo y a estar muy expuestos en caso de lesiones, pero no está impidiendo por ahora que el representante extremeño en la Liga Femenina Challenge esté firmando un notable inicio de campaña.

El balance es de 4 victorias y 2 derrotas, el segundo mejor de la historia del club a estas alturas desde que se creó esta competición en la 2021-22, cuando, procedente de la máxima categoría, arrancó con un grisáceo 2-4. Lo de ahora solo es superado por el 5-1 de la 2023-24 e iguala el de la 2022-23. Hace un año las cacereñas iban 3-3, caminando hacia un destino algo amargo porque a la larga se perderían los ‘playoffs’ tras dos campañas entrando en ellos.

Ahora, y pese a haber acudido al mercado seguramente con más restricciones económicas de las habituales, todo va fluyendo: se han ganado los partidos ante rivales similares o inferiores (Canoe, Castelló, Adareva y Paterna) y se ha perdido contra los dos recién descendidos, Ardoi y Celta. La hoja de ruta cuadra por ahora.

Las apuestas en el mercado se han adaptado rápido, y eso que dos de ellas, la base Raquel Laneiro y la pívot Nerea Liste, llegan tras vivir un naufragio terrible en el Arxil (1-27 y colistas en la LF Challenge). Mayor era el riesgo con la escolta Inés Ramos y la interior Victoria Gauna, que no habían jugado nunca en España, pero de momento también están cumpliendo.

Fortalezas y debilidades

Un vistazo a los números globales desvela en qué se está luciendo y en qué no. Un dato significativo es que es el segundo equipo que menos falta comete de la competición (17,2, solo superado por el Canoe, con 16), con la instrucción de que, a la falta de una gran rotación, conviene cuidar mucho ese aspecto. Eso hace que la defensa se resienta algo (69,5 puntos encajado, duodécimas), compensados bastante por los 68,2 anotados (sextas).

El Al-Qázeres aprovecha muy bien cuando acude a la línea de tiros libres (76,5%, segundas de la liga tras el 84,3% del Adareva) y reparte además muy bien el balón (quintas en asistencias con 14,3). Lo mejor es que en ningún apartado está entre los peores de la competición, muestra de un equilibrio que volverá a poner en juego el próximo sábado con la visita al Domusa Teknik.