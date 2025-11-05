El Sport Extremadura muere en la orilla

Ficha técnica: 1 - SPORT EXTREMADURA CD: Vicky; Saioa, Anlly, Espe Cuello (Felicité, min.87), Mireia, Alba Zafra, Elena González (Marta, min.87), Ana Herrera (Fátima, min.61), Valeria, Daysy, Amanda Chaves. 2 - ALHAMA EL POZO CF: Sol Benito; Yannel, Estefa (Encarni, min.70), Pinel (Kuki, min.81), Anita, Chavi Toro, Belén, Mariana (Gestera, min.70), Vega (Aitana, min.46), Carla, Patri. GOLES: 0-1, Estefa (p) (min.10); 0-2, Chavi Toro (min.17); 1-2, Anlly (min.68). ÁRBITRO: Andrea Firvida Fernández. Amonestó a las visitantes Vega, Mariana y Anita. INCIDENCIAS: En torno a 1.000 personas en las Instalaciones Deportivas Municipales El Vivero.

El Sport Extremadura se quedó a las puertas de una nueva gesta. El equipo pacense cayó eliminado de la Copa de la Reina en la tercera ronda de la competición tras perder 1-2 ante el Alhama El Pozo en un encuentro en el que las futbolistas de Juan Carlos Antúnez mostraron un alto nivel.

Un complicado inicio de partido, en el que las murcianas se pusieron 0-2 en 17 minutos, no pesó a las pacenses, que generaron ocasiones, recortaron distancias y embotellaron a todo un equipo de Liga F en la recta final del encuentro.

Los primeros minutos del choque fueron de tanteo por parte de ambos equipos. Las dos categorías de diferencia no se notaron excesivamente hasta que el Alhama logró instalarse por primera vez en vez en campo rival.

Fue en ese momento, con el minuto 10 imperando en el electrónico de El Vivero, cuando una combinación de las murcianas dentro del área verdinegra se convirtió en penalti. Estefa Lima con la tranquilidad que da haberse visto en este tipo de situaciones infinidad de veces, logró engañar a Vicky para poner el 0-1 en el marcador.

El castigo iba a ser doble para el Sport. Solo siete minutos después del gol de Estefa, Chavi Toro colgaba un balón desde la izquierda que se envenenaba y acababa en el fondo de las mallas verdinegras. En poco más de un cuarto de hora, el Alhama encarrilaba la eliminatoria con dos acciones aisladas.

El Sport tardaría unos minutos en reponerse del doble mazazo, pero conseguiría hacerlo. A base de empuje, las futbolistas verdinegras lograron minimizar el ataque del Alhama y empezaron a transmitir peligro cada vez que pasaban de la línea divisoria.

Con el transcurso de los minutos, las futbolistas dirigidas por Juan Carlos Antúnez siguieron mejorando a nivel ofensivo. Las pacenses consiguieron encadenar dos acciones de gol muy claras antes del descanso, a las que solo les faltó algo de precisión para haber supuesto el 2-1.

A pesar de las ocasiones, la primer mitad llegó a su final con 0-2 en el marcador. Las verdinegras se repusieron al potente inicio del Alhama, generaron peligro y solo la falta de puntería evitó el gol local.Premio en la segunda parte

La segunda mitad comenzó de manera similar al final de la primera. Solo habían transcurrido cinco minutos del segundo tiempo cuando Amanda Chaves tuvo en sus botas la acción más clara de las pacenses. La atacante recibía un pase entre líneas en el área, se zafaba de la meta del Alhama y con todo para hacer el 1-2 mandaba su disparo al lateral de la red. El cuadro pacense volvía a perdonar una clara ocasión de gol.

Tanto iba a ir el cántaro a la fuente verdinegra que finalmente iba a romperse. En el minuto 67, Anlly Taborda remataba un balón muerto en el área tras una falta lateral y conseguía poner el ansiado 1-2 en el electrónico tras muchos intentos.

Como no podía ser de otra forma, el gol a favor espoleó a un Sport Extremadura que se fue con todo a por el empate. Las pacenses comenzaron a saltarse el centro del campo para usar el envío directo a la zona ofensiva y que la segunda jugada cobrara relevancia.

El tiempo corría en contra, lo que provocó que el Sport se precipitara en muchas acciones y facilitara el trabajo a la zaga del Alhama, que retrasó su bloque y se limitó a defender las acometidas pacenses y a tratar de generar un contragolpe que supusiera la sentencia.

A pesar de los innumerables intentos de las verdinegras por conseguir empatar el partido, especialmente desde el balón parado, el tiempo concluyó y confirmó la victoria del Alhama. Pese a la derrota, el Sport Extremadura mostró una gran imagen, compitió al máximo de sus posibilidades y dispuso de ocasiones para haber anotado más de un tanto.

Las pacenses se despiden de la Copa de la Reina en su inolvidable primera participación y ponen el foco en liga, donde se medirán este domingo al Real Betis B a domicilio con el objetivo de prolongar su racha victoriosa.