Baloncesto
Cáceres y Al-Qázeres prorrogan sus convenios con la Fundación Valhondo
La Grada Valhondo cumple 15 años como referente de inclusión en el deporte cacereño
El Cáceres recibe este sábado al Biele ISB y el Al-Qázeres visita al Domusa Teknik
La Fundación Fernando Valhondo Calaff ha renovado este jueves los convenios de colaboración que mantiene con el Cáceres Ciudad del Baloncesto y el CB Al-Qázeres, consolidando así la Grada Valhondo tras quince años como espacio de inclusión social a través del deporte.
El acto de firma se ha celebrado en la sede de la Fundación y ha contado con la presencia del presidente del patronato, José Antonio García, la presidenta del Al-Qázeres, Ana Álvarez, y el presidente del Cáceres, José Manuel Sánchez. Durante el encuentro, las tres entidades reafirmaron su compromiso con el acceso al deporte como herramienta de integración y participación social.
La alianza, que se renueva cada temporada, contempla una aportación anual de 6.000 euros por parte de la Fundación Valhondo destinada al desarrollo de actividades de deporte inclusivo. Este acuerdo permite que las asociaciones sin ánimo de lucro de Cáceres puedan asistir gratuitamente a los partidos que ambos equipos disputan como locales, disfrutar de jornadas de convivencia o recibir la visita de jugadores y jugadoras en sus sedes.
Quince años de compromiso
La colaboración entre la Fundación Valhondo y el Cáceres CB se inició en 2010, con la creación de la Grada Valhondo, una iniciativa pionera que ha permitido que centenares de usuarios de entidades sociales disfruten del baloncesto profesional en la ciudad. Con el paso de los años, el proyecto se ha consolidado como un referente de integración, ampliándose en 2023 al CB Al-Qázeres para sumar también al baloncesto femenino a esta iniciativa solidaria.
Desde entonces, la Grada Valhondo ha sido el punto de encuentro de colectivos como Down Cáceres, Aspace, Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, Cocemfe o Plena Inclusión, entre otros. “El deporte es una vía extraordinaria para unir, motivar y fomentar valores sociales”, destacó José Antonio García, presidente de la Fundación, durante el acto.
Por su parte, los clubs cacereños agradecieron el apoyo continuado de la Fundación. “No se trata solo de una ayuda económica, sino de un compromiso humano y social que sentimos muy cerca”, señaló Ana Álvarez. José Manuel Sánchez subrayó, además, “el orgullo de ver cómo la Grada Valhondo forma parte del alma del Multiusos cada fin de semana”.
Próximos compromisos
En lo deportivo, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad recibe este sábado al Biele ISB (pabellón Multiusos, 19.00 horas) en la sexta jornada del grupo Oeste de la Segunda FEB, un encuentro en el que los verdinegros tratarán de conseguir su primera victoria de la temporada en casa. Por su parte, el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura visita al Domusa Teknik ISB (18.00), partido de la séptima jornada de la Liga Femenina Challenge con el deseo de prolongar las buenas sensaciones del pasado fin de semana tras el triunfo ante La Cordá de Paterna.
Con la renovación de estos convenios, la Fundación Fernando Valhondo Calaff, el Cáceres y el Al-Qázeres reafirman su compromiso con una ciudad que respira baloncesto y solidaridad a partes iguales.
