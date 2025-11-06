El césped del Príncipe Felipe mejora y se espera que aguante en el Cacereño-Avilés

El Cacereño confía que el césped del Príncipe Felipe aguante mejor en la próxima cita competitiva que en los anteriores encuentros ante el Tenerife y el Ourense. La mejoría, dicen desde el club, es evidente, aunque quede tiempo y cuidados para que se pueda certificar que la hierba evolucione como se quiere para el campo. De momento, en el encuentro del próximo domingo ante el Real Avilés (16.15 horas) se verá un mejor aspecto del terreno de juego.

Las lluvias caídas durante la semana "han venido bien", aseguran en el Cacereño, aunque el frío ralentice la velocidad en la crecida del césped.

Terreno de juego del Príncipe Felipe, este jueves. / Cedida

Cobos, sin Sanchidrián

Mientras, el equipo de Julio Cobos sigue preparando el duelo ante el Avilés, para el que seguirá siendo baja el extremo Rubén Sanchidrián, aquejado de un problema en la rótula.

El técnico hará cambios en relación al partido de Ponferrada. El centrocampista Ajenjo también es complicado que reaparezca en un partido que se espera que lleve a los verdes de nuevo al camino del triunfo. El último éxito se produjo hace tres jornadas en casa del Athletic B (1-3). Además, el CPC se propone también el reto de hacer el primer gol en su estadio en lo que va de temporada.