Natación
Guillermo Gracia, embajador de Cáceres Capital Europea del Deporte 2026
El alcalde, Rafael Mateos, propone que el laureado nadador local lidere la imagen de la ciudad
Semana grande para el laureado nadador Guillermo Gracia. Tras su estelar presencia este pasado lunes en el programa nocturno La Revuelta (TVE-1), el deportista, 27 veces campeón del mundo de natación adaptada, será embajador de Cáceres como Capital Europea del Deporte en 2026. Así se lo ha propuesto el alcalde de la ciudad extremeña, Rafael Mateos, en una reunión que ha mantenido este jueves con el deportista con síndrome de down.
El nadador de Los Delfines, según Mateos, "representa perfectamente los valores deportivos defendidos en este proyecto, como son el esfuerzo, el respeto y el trabajo por superarse día a día", enfatizó además de por haberse formado desde muy pequeño en clubes de natación de la ciudad.
"Esta mañana he trasladado a Guillermo Gracia mi deseo de que se convierta en embajador de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte en 2026 y asuma un papel especial a lo largo de un año que vendrá cargado de proyectos deportivos para nuestra ciudad", ha explicado Mateos en una nota difundida por el ayuntamiento local.
Entusiasmo
Guillermo Gracia, desarrollado académicamente en Las Carmelitas, ha acogido esta propuesta "entusiasmado", algo de lo que se ha alegrado el regidor municipal porque "es todo un orgullo que lleve siempre a Cáceres a lo más alto con sus éxitos deportivos", recalcó.
Mateos ha añadido que "más allá de sus numerosísimas medallas, Guillermo es todo un referente para miles de personas, especialmente niños y niñas, por su capacidad de trabajo, constancia y superación; y eso desde luego, supera cualquier podio conseguido".
Nominación
De este modo, ha felicitado a Guillermo Gracia no sólo por sus últimos logros deportivos, sino también por haber sido nominado al galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas 2025, candidatura propuesta por la Junta de Extremadura.
Guillermo Gracia, que estuvo acompañado en el ayuntamiento por su entrenador en su club actual, Carlos Corcho, suma 27 entorchados como campeón del mundo, es 10 veces plusmarquista mundial de natación adaptada y 15 veces campeón de Europa, historial que se puede combinar perfectamente con su personalidad y carisma, acreditados una vez más en el show televisivo de David Broncano esta semana.
