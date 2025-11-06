Medallas mundiales para los luchadores extremeños Sonia Rubio y Álvaro Rodríguez

Tres medallas es el excelente botín de la representación extremeña en el Campeonato del Mundo de Grappling y Grappling Gi, disputado en Loutraki (Grecia). Dos competidores y un técnico han compuesto la expedición de la comunidad al país heleno.

La cacereña Sonia Rubio Hergüijuela logró un espectacular bronce en la categoría U17 Femenino en -56KG. Perteneciente al cacereño Ronin Fight Club, tiene a su padre, el presidente federativo Roberto Rubio, también presente en la cita, como entrenador y faro en este club

La joven deportista, tras su medalla regional y su doble título este año en el Campeonato de España de Lucha Grappling y Grappling Gi, dio un nuevo salto en su carrera siendo tercera del mundo en la disciplina grapplinggi. La confianza en su futuro es lógica y ahí están los primeros y espectaculares resultados internacionales.

Por otra parte, el otro éxito tuvo como protagonista estelar a Álvaro Rodríguez Márquez, en la categoría veterano A en -100kg, que consiguió una doble medalla de oro. En el club Myrmidons Martial Arts de Badajoz, donde ejerce también de entrenador. Rodríguez redondea así una excelente temporada después de firmar un excelente año competitivo, con títulos regionales y nacionales.

Álvaro Rodríguez, en Grecia. / Cedida

Orgullo

“Ha sido un honor para nosotros como Federación Extremeña de Lucha y sus disciplinas asociadas hacer historia en un campeonato del mundo”, dice la orgullosa la territorial, con más de medio millar de licencias de luchadores en curso, fruto de una labor que inició y desarrolló José María García, su expresidente e impulsor de este deporte en la región y que tiene en Roberto Rubio su continuador.

“Nos sentimos muy orgullosos de nuestros deportistas y de su trabajo fuera de nuestro país”, dice la federación, que agradece el apoyo de la Dirección General de Deportes de la Junta; Ayuntamiento de Cáceres; Caja Rural de Extremadura y las diputaciones provinciales, “sin cuya colaboración multitud de nuestras actividades de promoción deportiva no serían posible”.