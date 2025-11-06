El Mérida se queda sin Javi Lancho dos partidos

La peor noticia para el Mérida en su victoria de la última jornada en Guadalajara fue la expulsión de Javi Lancho en la acción previa al descanso. La decisión del colegiado fue tomada después de revisarla en el FVS, pues, en principio, la falta la había sancionado únicamente con tarjeta amarilla. Sin embargo, tras la revisión, cambió de parecer y mostró la roja directa al defensa emeritense. Esta circunstancia provocó que el cuadro de Fran Beltrán tuviera que defender la renta de dos goles que llevaba durante toda la segunda parte, algo que terminó consiguiendo y por lo que salió de los puestos de descenso tras sumar esos valiosos tres puntos.

Ya se conoce que la sanción para Lancho, a pesar del recurso presentado por el club, es de dos partidos, lo que significa que ni estará este domingo (12.00 horas) en el Romano José Fouto para enfrentarse al Real Madrid Castilla ni al sábado siguiente (16.15) en Pasarón para jugar ante el Pontevedra.

Quien tampoco estará disponible para la visita del filial madridista, y ya se verá si para algún partido más, es Víctor Corral, quien provocó la quinta amarilla en el Pedro Escartín porque sufre una pubalgia que seguro no le iba a permitir estar esta jornada, tal y como explicó el propio Beltrán en su comparecencia tras la última victoria.

‘Pichichi’ del grupo

El que estará es Álvaro García. El delantero emeritense, tras marcar en el último partido, se ha convertido en el máximo goleador del grupo con siete goles, los mismos que Jesús de Miguel, ariete del Tenerife. Desde el comienzo de la campaña, a su faceta goleadora García siempre le ha sumado su trabajo, algo que se ha corroborado esta semana con los datos ofrecidos por el club. Según esta información, el ‘9’ fue el jugador de su equipo que más distancia recorrió con un total de 12.892 metros. Desde la cuenta de X @soloMeridaAD se destacaba que estos guarismos suponían que «Álvaro García es el primer delantero del Mérida en ser el futbolista del equipo que más metros recorre en un partido desde que lo hiciera Chuma en Sanlúcar el 02/09/23 (11.869 metros)».

Al igual que el delantero y el resto del equipo se preparan para la importante cita del domingo ante el equipo que más público ha congregado en las últimas temporadas en el Romano José Fouto como visitante, también lo hace el club a nivel organizativo y por este motivo ha comunicado que «todo aficionado con distintivos del club visitante (camisa, bandera, bufanda…) ubicado en las gradas de Tribuna o Preferencia será reubicado en el Fondo Norte del Estadio Romano». Una medida que el club se lleva planteando desde la temporada pasada y que también han sufrido aficionados romanos cuando han ido a otros campos. Más allá de las camisetas que se puedan ver del equipo madridista en las gradas del Romano, lo que seguro que se empezarán a lucir serán las camisetas rojas conmemorativas al 30 aniversario del primer ascenso a Primera División del equipo emeritense, que fueron presentadas el pasado martes y tanto éxito han tenido entre la afición romana.

Amistoso ante el Bredford B

Por otro lado, el Mérida jugará el próximo martes en el estadio Romano un amistoso ante el Brentford B (18.00), club que al igual que el emeritense es propiedad de Best Intentions Analytics. El encuentro será gratuíto para los abonados del club extremeño y para el resto habrá una entrada única de 5 euros.