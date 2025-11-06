Batalla campal entre ultras del Rayo y Lech Poznan: un detenido y escenas de terror en Vallecas

No prometía ser un partido tranquilo el que Rayo Vallecano y Lech Poznan disputan este jueves en el estadio de Vallecas, correspondiente a la tercera jornada de Conference League. Tanto es así que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte declaró el encuentro de alto riesgo tras conocer que al menos un millar de hinchas del conjunto polaco recalarían en la capital de España para acompañar a su equipo. No andaban mal encaminados desde la comisión porque en la madrugada del miércoles al jueves los grupos radicales Bukaneros (Rayo Vallecano) y KAWU (Lech Poznan) protagonizaron una auténtica batalla campal en los aledaños de Vallecas.

Se trata de un colectivo polaco abiertamente homófobo, anticomunista y con un amplio historial de delitos violentos y relacionados con el mundo de las drogas. No tardaron mucho en sembrar el terror en el barrio madrileño. En primer lugar, se viralizaron unas imágenes de un presunto ultra del equipo polaco que se colaba en el feudo rayista y realizaba uno de sus famosos grafitis. Este suceso tendría lugar en la madrugada del martes al miércoles, un día antes del desembarco de la gran parte de la afición polaca.

De las pintadas al zafarrancho de combate

Esta pintada en el interior del estadio fue recibida como una provocación en el seno de Bukaneros, que reaccionó ante la llegada del grupo polaco y se lanzó a las calles del barrio. Esto provocó el enfrentamiento entre los grupos radicales a la altura del Metro de Buenos Aires, en plena avenida de la Albufera. Cristales rotos, bengalas, persecuciones policiales y prendas de ropa perdidas componen la escena en la que alrededor de 350 personas sembraron el terror en el barrio. Lo que debería ser una noche tranquila previa a un partido de fútbol se convirtió en una película para los vecinos de Vallecas. La Policía Nacional se vio obligada a intervenir por medio de un dispositivo antidisturbios, que logró frenar el combate entre los ultras y devolver la calma al barrio por medio de disparos al aire.

Este combate se saldó con un herido trasladado al hospital con un fuerte golpe en la cabeza y un detenido, ambos españoles, pero teniendo en cuenta lo sucedido podría haber acabado mucho peor. El dispositivo de seguridad formado por agentes de la Policía Nacional, procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil-; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos se extenderá durante toda la jornada del jueves, incluso después de la finalización del partido que arranca a las 21:00 horas. La afición polaca se congregará a partir de las 17:00 horas en la Puerta del Sol y después, como es habitual, será guiada y vigilada por los cuerpos de seguridad en su desplazamiento al estadio franjirrrojo.

Hasta 400 agentes forman parte del dispositivo de seguridad diseñado por la Comunidad para evitar nuevos enfrentamientos. Vallecas vivió una de esas noches difíciles de digerir. Los vecinos aún se mantienen la alerta tras lo sucedido y esperan que durante la jornada de hoy el protagonismo regrese al fútbol.