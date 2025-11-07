Ajenjo y Sanchidrián seguirán en la enfermería del Cacereño varias semanas

El Cacereño afrontará este domingo (16.00 horas, Príncipe Felipe) su partido ante el Real Avilés Industrial con la plantilla prácticamente al completo, aunque Julio Cobos seguirá sin poder contar con Ajenjo y Sanchidrián, los dos jugadores que permanecen en la enfermería.

El técnico Julio Cobos explicó en la rueda de prensa previa que ambos jugadores permanecerán fuera de los planes a corto plazo. En el caso de Ajenjo, sufre una rotura de fibras, una dolencia que todavía le mantendrá apartado varias semanas. «Todavía le queda un tiempo para recuperarse, pero esperamos que pueda regresar pronto», comentó el entrenador, confiando en una evolución favorable del centrocampista.

Más incierta es la situación de Sanchidrián, quien arrastra un problema en la rodilla que le obligará a seguir un tratamiento específico antes de volver a entrenar con el grupo. «No sabemos exactamente cuándo podrá volver», reconoció Cobos, dejando claro que su recuperación será más prolongada y dependerá de cómo responda al tratamiento.

El resto del plantel se encuentra en condiciones, incluido Diego Guti, que regresa tras cumplir sanción. «El equipo llega bien, con buenas sensaciones durante la semana», aseguró el técnico, que confía en el apoyo del Príncipe Felipe para volver a sumar de tres y conseguir el primer triunfo de la temporada en su feudo, donde de momento solo ha conseguido dos empates ante Tenerife y Ourense.