Voleibol. Superliga Femenina 2
El Arroyo confía en reaccionar frente al Madrid Chamberí
«Esperamos que este partido represente un punto de inflexión», confiesa Pablo Alonso, entrenador de la escuadra extremeña
El Extremadura Arroyo afronta este sábado, a partir de las 17.00 horas, en el Municipal arroyano, el partido correspondiente a la sexta jornada del grupo A de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al Madrid Chamberí, un equipo que en opinión del técnico del club extremeño, Pablo Alonso, «es un conjunto en plena renovación».
A juicio de Alonso, la formación madrileña trata de adaptarse «a la nueva dirección de juego en cancha, pero mantiene a sus pilares ofensivos, Avie Niece y Jada Stackhouse». En las cinco jornadas disputadas, el conjunto de la capital de España ha ganado ya tres partidos, lo que le ha servido para sumar siete puntos y ocupar la quinta posición en la clasificación. Cuatro suma el Arroyo, que de momento solo ha celebrado una victoria esta campaña.
Respecto de su propia escuadra, el entrenador es consciente de la «crítica» situación del Extremadura Arroyo, penúltimo de la tabla clasificatoria, tras sumar cinco derrotas consecutivas, «esperamos que este partido represente un punto de inflexión».
