El Cáceres de Jacinto Carbajal, a reivindicarse ante su gente

Reivindicación ante sus incondicionales. Esa es la meta inequívoca del Cáceres Patrimonio este sábado (19.00 horas, Multiusos) en su encuentro ante el Biele ISB. El mal recuerdo de hace dos semanas ante el Caja 87 Sevilla quiere ser borrado de un plumazo por el equipo de Jacinto Carbajal, un técnico que apela a la concentración para lograr el objetivo propuesto. «El partido de Sevilla fue duro», asumió el entrenador, «y no dimos la imagen que nos gustaría; mañana es un contexto distinto y tenemos que luchar y estamos concienciados para que no nos pase algo similar», dijo con firmeza.

El solvente triunfo en Jaén del pasado fin de semana ha frenado el amago de temporal. El grupo cree en sí mismo. Y así lo escenificaron también los jugadores Alex Mazaira Wildens Leveque tras el acto de renovación del patrocinio de Cajalmendralejo que protagonizaron el presidente del club, José Manuel Sánchez, y el representante de la entidad, Víctor Gómez.

«Hemos podido recuperar sensaciones de entrenamiento y recuperado piernas y mente, y además viniendo de victoria se trabaja con un poquito más de tranquilidad», se congratuló Carbajal, que además no tiene hombres con problemas físicos más allá de un golpe en la cabeza del joven Nico Marina.

«Seguir creciendo desde la victoria siempre es mejor. El día a día es más fácil que desde la derrota, que hace el error más grande», reflexionó el técnico. «En esa fase mala que hemos tenido el error se magnifica, lo hemos visto. Lo que queremos es prolongar estas sensaciones positivas y hacer un buen partido». Carbajal lo dice claro:«también queremos reivindicarnos un poco en casa, hacer una buena puesta en escena y ojalá nos salga un buen partido».

Rival en forma

El entrenador verdinegro afirmó del rival que viene en buena línea y recordó que solamente ha perdido un partido «por dos puntos ante el Córdoba, que está invicto, por una acción en el último segundo. Ha empezado muy fuerte, muy físico, muy duro, con buenos jugadores interiores y buena línea exterior», agregó, sin querer destacar a baloncestista alguno del oponente «porque es un buen bloque, muy veterano, de gente de club que llevan varios años haciéndolo bien».

Además, recordó Carbajal que los vascos comandaron la tabla la temporada pasada «durante mucho tiempo» y que este año llevan una línea similar. «Será un partido exigente y habrá que estar a un nivel muy alto para intentar competirles y tener mejores sensaciones». A priori, dijo, tanto Cáceres (ahora dos victorias y tres derrotas) y Biele (cuatro triunfos, una sola derrota) iniciaron la competición entre los aspirantes a pelear por la zona alta de la tabla. «Teníamos la ambición de estar arriba;ellos han empezado muy bien y nosotros no tanto», recordó el entrenador del Cáceres.

«Tenemos que demostrarnos que podemos competir con esos equipos que ya están encaramados en esas posiciones altas», sugirió Carbajal, «y por qué no, darnos ese empujón para intentar subir nosotros a esos puestos de arriba».

«Hay que intentar que el error no sume como cuatro errores», incidió, «e intentar agarrarse al partido y competirlo».

Mazaira y Leveque

Mientras tanto, tanto Mazaira como Leveque también apuntaron en sentido positivo para lo que viene. Individualmente, tanto el pívot estadounidense como el ala-pívot, sobresalientes en Jaén, lanzaron un mensaje de esperanza para estar en una buena línea, tanto individual como colectiva.

«La semana ha sido para estar duros, crecer como equipo y crear esa química», dijo Laveque, quien se mostró feliz por su extraordinaria temporada. Mazaira, contento igualmente con su trabajo, también afirmó que espera seguir en la mejor dirección.