Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño: “En breve no nos acordaremos del césped que hemos visto”

“El tema del césped está bastante bien. Se está cubriendo y tupiendo muchísimo y endureciéndose bastante. Espero que en este partido se levante poco, porque ya se ve que el suelo está mucho más duro que estaba hace 15 días. El campo va a estar mucho mejor”. Lo dice Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño, quien ya ve al final del túnel de largos meses de preparación del terreno de juego del Príncipe Felipe. “Estará al cien por cien” y “en breve no nos acordaremos del césped que hemos visto de aquí para atrás”, ha apuntado el empresario en declaraciones a este diario.

“En las zonas que se levantaron en los partidos ante Tenerife y Ourense, al volverlas a semillar y echar arena, lógicamente, todavía hay arena, pero son pequeñas partes. Es muy poco. Visualmente está muy bien”, ha afirmado Ordóñez, que particulariza en detalles técnicos: “Estoy dándole bastantes cortes, entre el robot que he comprado y la máquina, para que fortalezca mucho más la planta y trabaje y enraice mucho más y más rápido. También le estoy echando bastante abono para que no le falte ‘comida’, pero se ve mucho mejor”, detalla.

Con la categoría

Personalmente, comenta el presidente del Cacereño, “estoy mucho más tranquilo con el terreno de juego. Ha sido un verano duro. Allí sigo. Llevo cuatro meses y pico enganchado sin parar e intentando estar al pie del cañón y recuperando el césped al 100 por 100. Esa es mi prioridad y es lo que estoy haciendo día a día para que tengamos un césped digno, como la categoría y el club se merecen”, enfatiza.

Carlos Ordóñez asegura que no se ha podido hacer más. “Todo ha sido falta de tiempo porque se han hecho muchísimas obras que no se pueden hacer en mes y medio, como se han hecho, ya que el césped necesita un tiempo para enraizar. No había más tiempo por la competición, pero en breve no nos acordaremos del césped que hemos visto de aquí para atrás y tendremos uno buenísimo. Tendremos un campo al cien por cien y disfrutaremos de los partidos”, recalcó en sus declaraciones a este medio.

Estado del césped este jueves. / Cedida

“La lluvia del miércoles fue una prueba para ver el drenaje. En ningún momento se encharcó el campo. Ni un solo charco, lo cual demuestra que todo lo que se ha hecho debajo del césped se ha hecho como se tenía que hacer”. El presidente pone ese ejemplo para manifestar su satisfacción por el desarrollo de los acontecimientos.

Optimismo con el equipo

Cuestionado por el momento del equipo, apunta: “Hemos visto partidos muy buenos”, dice, para añadir que “el otro día en Ponferrada la segunda parte , no sé si por relajación o no sé por qué, desconectamos un poquito y dos errores nos llevaron a perder. En esta categoría con cualquier fallo se va al garete todo”.

“Estoy contento con el equipo y espero que este fin de semana el partido sea bueno y ganemos. La afición se lo merece y todos nos lo merecemos ya por el trabajo que estamos haciendo”, comentó sobre el duelo ante el Avilés.