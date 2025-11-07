Cisqui: «Ni los propios jugadores saben quiénes van a ser titulares»

El Extremadura se prepara para defender el liderato de su grupo de Segunda Federación este domingo, a las 12.00 horas ante el Estepona, en un encuentro que se prevé exigente y de gran carga competitiva. El entrenador azulgrana, Francisco Javier Diosdado ‘Cisqui’, ha analizado el momento del equipo, el estado de la plantilla y la dificultad del rival, además de subrayar uno de los aspectos que más valora del grupo: la competitividad interna.

«Ni ellos saben quién puede ser titular en este partido. Esa competitividad es la clave», comenta con rotundidad el técnico, destacando que el nivel diario en los entrenamientos convierte cada semana la elección del once inicial en una decisión abierta hasta el último momento. «Los tengo a todos enchufados. Todos quieren jugar y todos compiten. Esa es una de las mayores virtudes y uno de los puntos fuertes de este Extremadura», señala.

Respecto al último encuentro frente al Melilla, Cisqui reconoció que hay aspectos por mejorar, especialmente en la gestión del balón: «Nos faltó más templanza en el control del juego. El equipo trabaja muchísimo en el esfuerzo defensivo, pero el fútbol no es solo trabajar; también hay que construir y tener claridad para crear ocasiones». Pese a ello, el entrenador subrayó que el equipo sigue apostando por un fútbol valiente y propositivo. «Somos un equipo que quiere asumir riesgos. Crear ocasiones es difícil, porque siempre hay un rival que te lo impide, pero debemos ser más efectivos en el último pase y en la toma de decisiones».

Sobre el Estepona, Cisqui recordó que se trata de un rival engañoso en cuanto a clasificación: «Es un equipo muy complicado, como todos los que hay en este grupo. La categoría tiene muchísimo nivel. Hay grandes jugadores en todos los equipos y cada partido exige concentración máxima. Cualquiera puede ganar en cualquier campo».

En el plano físico, confirmó que la plantilla se encuentra prácticamente al completo, a excepción de Fran Rosales, que continúa recuperándose. «Barrero está entrando poco a poco con el grupo y veremos su evolución», señaló ante la posibilidad de que pueda estar recuperado para este domingo. Respecto al portero que será titular, y ante el buen momento competitivo bajo palos, fue contundente: «Ni ellos saben quién va a salir. Y eso es una buena noticia. Es señal de que todos están rindiendo al máximo».

Cisqui quiso destacar también el papel de la afición, que está siendo determinante en el extraordinario inicio de temporada: «Nuestra gente está llevando al equipo en volandas. Nosotros somos los primeros que tenemos que ofrecer espectáculo».