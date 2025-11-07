Exigente prueba de nivel para el Cacereño Femenino en Villarreal

El Cacereño Femenino viaja este sábado a Castellón para medirse al Villarreal (16.00 horas) en la novena jornada de la Primera Federación Femenina, un duelo que se presenta como una de las salidas más exigentes de la temporada. El conjunto verde llega en undécima posición tras encadenar dos empates seguidos que dejaron sensaciones opuestas, mientras que su rival atraviesa un gran momento y ocupa la tercera plaza después de imponerse al Alavés, líder hasta la pasada jornada.

Ernesto Sánchez no esconde la dificultad del reto: «Tenemos una de las salidas más complicadas del curso, contra un rival que viene haciendo las cosas muy bien y que acaba de ganar al claro favorito para el ascenso directo. El Villarreal está un pasito por encima del resto y eso lo convierte en un rival temible». El técnico apunta que la clave estará en «estar muy concentradas, hacer lo que hemos trabajado durante la semana y competirles al máximo para tratar de hacerles daño».

El conjunto cacereño llega tras empatar (1-1) frente al Tenerife B en La Pinilla, un partido que dejó cierto sabor amargo por la ocasión perdida de sumar tres puntos. «Nos ha costado arrancar, es lógico. Era un partido que parecía que íbamos a ganar y al final se nos escapó por un cúmulo de errores que pesan mucho», reflexiona Sánchez. Aun así, subraya la actitud de su plantilla: «Ahora toca hacer la heroica, salir al campo del Villarreal con todo, competir y demostrar la clase de equipo que queremos ser durante todo el partido. No podemos limitarnos a dar pinceladas de buen juego; necesitamos ser un equipo constante».

Corregir errores

La irregularidad ha sido uno de los aspectos a corregir. «Quizás ha habido fases de relajación o cierto temor a que se escapen los resultados», admite el técnico. En una liga de 14 equipos con cuatro descensos, la presión se multiplica: «Es una competición muy corta, con muchísimo en juego. Dos semanas buenas te colocan arriba y dos malas te meten abajo. No hay regularidad y cualquier equipo puede ganar o perder en casa y fuera».

El Villarreal, por su parte, se ha consolidado como uno de los bloques más potentes de la categoría. «Tienen a Aixa Salvador, máxima goleadora junto con Fenger del Barça B, una delantera de nivel Liga F», destaca Sánchez. «Están acompañadas por Macías -que estuvo con nosotras la pasada temporada-, Nerea Pérez, Gigi, Montse Quesada… una plantilla que, por calidad y experiencia, podría competir en la élite».

El técnico extremeño advierte del poder ofensivo del rival: «Es un equipo que sabe atacar tanto en posicional como en transiciones y que saca mucho provecho de los centros laterales. Ahora mismo es el conjunto con mayor pegada de la liga: de muy poquito te hace gol, y eso es muy difícil de defender».

Con ese contexto, el Cacereño Femenino afronta una cita de máxima exigencia en la que busca romper la racha de empates y sumar un triunfo de prestigio que le impulse en la clasificación.