Fútbol | Tercera Federación
Juan Marrero: «No nos podemos conformar con empatar»
En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Llerenense, el técnico del Badajoz confirmó que por primera vez ha podido entrenar con todos los efectivos y que no habrá bajas para el domingo
El Badajoz encara su regreso al Nuevo Vivero con ambición. Juan Marrero atendió este viernes a los medios y dejó varias reflexiones de peso antes de recibir este domingo al Llerenense. El técnico pacense aseguró que por primera vez en la temporada podrá disponer de todos los efectivos y subrayó que el equipo llega al choque «con confianza» y con la idea de «seguir creciendo».
Marrero explicó que la semana de trabajo ha sido sólida pese al clima y a que los entrenamientos han sido de nuevo en césped artificial, y que le ha gustado el nivel mostrado por su plantilla. Confirmó que Barrena y Gus Quezada están recuperados, y que futbolistas como Borja Domingo, Iturraspe y Pavón ya están al cien por cien. Además, señaló que, aunque hay jugadores con carga, «todos llegarán disponibles al domingo»
El técnico puso en valor el crecimiento competitivo que, a su juicio, ha dejado este mes largo jugando como visitante. Recordó que la Tercera es una categoría «muy difícil» y que el equipo ha sabido adaptarse a escenarios y contextos diferentes. «Hemos jugado en cuatro campos muy diferentes y los jugadores han competido», expresó.
De cara al Llerenense, destacó que es un rival que compite bien y que exige responder a un partido intenso, avisando de que el Badajoz tendrá que superar ese nivel de agresividad para llevar el encuentro donde quiere.
En el retorno al Nuevo Vivero, Marrero reconoció que el equipo «deberá adaptarse rápido al nuevo césped», después de mes y medio trabajando en artificial, y puso el foco en la conexión con la grada. «Es el equipo el que tiene que ofrecer cosas a la afición para que se ilusione», aseguró el técnico.
También repasó el empate en Jerez y habló de la necesidad de transformar el buen volumen de llegadas en goles, convencido de que sus jugadores «van a marcar más» y «van a prolongar las rachas de victorias».
Para concluir, Marrero afirmó que cuando el equipo no gana se va con una sensación «insuficiente» y que no se puede conformar con empatar. «Siempre con humildad, pero la exigencia de este club debe ser ganar todos los partidos. Con esa mentalidad y con esfuerzo podremos seguir creciendo», sentenció.
