LaLiga arranca la subasta de los derechos de TV en España para el ciclo 2027-32

LaLiga ha lanzado este viernes el proceso de comercialización de los derechos de TV del campeonato en España para cinco temporadas, desde la 2027/28 hasta la 2031/32. La patronal presidida por Javier Tebas redobla su estrategia de trocear los lotes de partidos con el objetivo de exprimir el rendimiento de los derechos de la competición, que en el ciclo actual se vendieron por unos 990 millones de euros anuales.

El 'tender' se ha lanzado con mucho tiempo de antelación y se solapa en el tiempo con el que lanzaron la UEFA y la EFC hace unas semanas para la venta de los derechos de la Champions para el periodo 2027-33. Los interesados tienen hasta el 28 de noviembre para realizar sus ofertas, en un proceso que culminará el 11 de diciembre con la adjudicación de los diferentes lotes.

Varios formatos de emisión

Como ya hizo en la última subasta nacional, LaLiga fragmenta los 10 partidos de cada jornada de Primera División en lotes diferentes. Es decir, se abre la puerta e incluso se alienta que dos operadores diferentes compartan los derechos, como pasa en la actualidad con Movistar+ y Dazn.

El procedimiento recoge hasta seis opciones diferentes de trocear los lotes de partidos, bajo tres posibles combinaciones: nueve partidos por un lado y un por el otro; siete y tres; o cinco y cinco. El objetivo de ofrecer tantas alternativas diferentes es elevar el precio de las pujas y provocar que los potenciales interesados presentan ofertas por varios de ellos o por todos.

El desenlace del concurso podría provocar que, a partir de 2027, todos los partidos de Primera División puedan verse a través de un solo operador, salvo un 'partido de la jornada', cuyos derechos podrían corresponder a otro. Las combinaciones son variables, pues también podría haber un solo operador que comprara todos los partidos, adjudicándose la totalidad de los lotes.

Por cinco, cuatro o tres años

Los operadores interesados podrán realizar sus ofertas por los lotes que consideres oportunos y LaLiga elegirá la combinación de ofertas que le genere un mayor rendimiento. Del mismo modo, los interesados pueden pujar por esos derechos por periodos de tres, cuatro o cinco años.

Los diferentes lotes tienen condicionantes con respecto a partidos del Real Madrid, Barça y Atlético, así como derbis regionales. Hay algunos que permiten seleccionar algunos de esos encuentros y otros que no.

Los documentos de la subasta fijan también los horarios de los partidos, que no presentan novedades con respecto al calendario en vigor: lunes y viernes a las 21.00 horas; y sábados y domingos a las 14.00, 16.15, 18.30 y 21.00 horas.

Como ya ocurrió en el último concurso, LaLiga se reserva para sí mismo o para un tercero designado para ella la producción de la totalidad de los partidos y de los resúmenes. Los adjudicatarios, no obstante, podrán personalizar dicha producción con sus propios medios, como sucede hasta ahora.