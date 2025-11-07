De la Fuente: "Lamine estará aquí el tiempo que consideremos oportuno"

El seleccionador Luis de la Fuente compareció en rueda de prensa tras anunciar la convocatoria de la selección española de fútbol para los partidos de clasificación del Mundial que le medirá a Georgia, el sábado 15 en Tiblisi, y a Turquía, el martes 18 en Sevilla. Una lista que está marcada por las bajas de futbolistas habituales en el grupo (Pedri, Dani Carvajal, Nico Williams, Robin Le Normand...) y la llamada del bético Pablo Fornals.

El estado de Lamine y la llamada de Flick

El de Haro comenzó hablando de Lamine Yamal y el papel que tendrá el futbolista del Barcelona. "El jugador está en perfectas condiciones y su entrenador ha dicho que está apto para jugar al fútbol. Está recuperando el nivel que ha tenido siempre y lo celebramos. Lamine estará aquí el tiempo que consideremos oportuno porque tenemos que tener a los mejores jugadores". De la Fuente también se refirió a Flick, con el que confirmó que "no he hablado pero no hay nada que hablar. Seguro que alguna vez coincidiremos y habrá normalidad". Aún así, el riojano tampoco descartó que el azulgrana pueda ahorrarse el segundo partido ante Turquía: "Vamos a ir paso a paso. Primero tenemos que ganar en Georgia para dejar consolidada la clasificación. Pero ante Turquía sacaremos un equipo muy competitivo porque nos jugamos una responsabilidad y el prestigio internacional. Queremos seguir siendo primeros del ránking.

Sobre la tángana al final del 'clásico' que protagonizaron los internacionales del Real Madrid y el Barcelona con el reproche de Carvajal a Lamine, el seleccionador apuntó que "hablaremos con total naturalidad de lo del 'clásico'. Es muy fácil convivir con ellos. Yo me quedo con la imagen de Lamine abrazado a Carvajal el día de Croacia y con la convivencia del día a día". De Lamine añadió además que "es un chico que tiene 18 años, que está en proceso de formación y madurez en lo humano. Hay que acompañarle tanto nosotros como su club para asesorarle. Es responsabilidad de todos. Sabemos de qué va esto".

Sobre la baja de Álvaro Morata, que vuelve a caerse de la lista por segunda vez consecutiva, el seleccionador explicó que "no suelo hablar de los que no están, pero hablaré de Morata porque es él. Álvaro es muy importante para nosotros y lo seguirá siendo porque es un jugador de futuro. Ahora hemos querido ver a otros futbolistas y no sucede nada. Álvaro lo sabe y entiende la situación". Y posteriormente se mostró muy satisfecho de los jugadores que dispone para la posición de delantero: "Estoy contento con los jugadores que tenemos en esa demarcación. No sé si en España hay un delantero centro clásico, pero sí que los hay de muchas características diferentes y estoy muy contento con ello. Afortunadamente, no hay una dependencia del delantero para hacer goles y eso le libera mucho porque nos da fútbol, juego entre líneas, amplitud... Nos dan todo eso y es muy importante en nuestro juego".

Sobre la convocatoria del bético Pablo Fornals, declaró estar "muy contento por Pablo, que es de la generación de los míos, de los que ganamos el Europeo Sub-21 en Italia y San Marino. Pablo se ha ganado esta llamada porque está haciendo un trabajo importantísimo en un Betis que está en un gran momento. Ayer hablamos con el Betis y sufrió un golpe, pero está bien y vendrá sin problema". De la Fuente se refirió al plus que le dan esos jugadores que él llama 'míos' por haberlos tenido en categorías inferiores: "Los que han estado conmigo, son grandes futbolistas en su posición, de los mejores del mundo. Pero además ellos saben lo que voy a pedirles y yo sé lo que pueden darme porque les conozco muy bien. Es una ventaja y estoy encantado con ellos".

Fermín y Dani Olmo

De la Fuente también tuvo palabras sobre Fermín ("queremos aprovechar las condiciones que tiene y el momento que está viviendo. Está de dulce. Es un jugador que debe vivir cerca del área") y de Dani Olmo ("Hay que tener cuidado con la salud de Dani Olmo y con la de todos, la de los 26. Mientras esté disponible Dani es un jugador muy importante por lo que aporta dentro y fuera. Porque siempre suma").

Y concluyó refiriéndose al peculiar modo de vida de Marcos Llorente: "Me parece fantástico lo que hace Llorente y respeto todo lo que hagan dentro de la normalidad. Pero lo que pongo en valor es la salud. En mi experiencia soy de los que aconsejo que nos cuidemos mucho. Si él cree que se encuentra más saludable y más feliz, le aplaudo y le apoyo. Yo lo intento hacer de otra forma". Y cerró su intervención comentando categóricamente el incidente que vivió en el banquillo del Rato el entrenador Íñigo Pérez con su jugador Balliu: "Yo siempre estoy a favor del entrenador y siempre en contra de la falta de respeto".