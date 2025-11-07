Miki Muñoz y Artola vuelven a un Mérida en su mejor momento

De cara al encuentro de este domingo (12.00 horas) en el que el Real Madrid Castilla visita el Romano José Fouto, el Mérida no podrá contar con los sancionados Víctor Corral y Javi Lancho, pero recupera a Miki Muñoz y a Artola tras varias semanas lesionados. Ninguno de los dos estaba gozando de titularidades, pero son alternativas tanto para el centro del campo como para la delantera si así lo entiende Fran Beltrán.

En el caso de Lancho, el técnico emeritense valoraba que hayan sido dos partidos los que ha sido sancionado el central afirmando que «estaba siendo un jugador fundamental. Todo el mundo era consciente antes de llegar al Mérida de su potencial y le había faltado algo de estabilidad, de mantener la concentración, de ser regular, de que su rendimiento fuera más lineal a lo largo de la competición. Creo que estaba llegando a ese nivel, el otro día, el tiempo que juega de lateral izquierdo lo juega muy bien y nos aporta agresividad, salida de balón y liderazgo. No lo tenemos, tenemos a otros jugadores que están pegando fuerte y tratando de tirar la puerta. El que juegue lo hará bien».

La visita del filial madridista llega para el Mérida «en un buen momento, a nivel de resultados, el mejor, y el equipo está creciendo con el paso de las semanas. Llegamos muy mentalizados y con muchísima ambición», explicaba el preparador, cuyo deseo para el partido es que «la primera superioridad la tiene que generar el rugir de nuestra afición».

Sin confianzas

A pesar del buen momento, Beltrán huya de confianzas. «Mal haríamos si vamos con una mentalidad de que lo que hemos hecho nos permite empezar de una manera determinada», decía. «Tenemos que jugar cada partido a muerte como si fuera una final», resaltó.

Con respecto a la afición, el club emeritense ha tomado la decisión de que todo aquel que porte una camiseta o algún elemento del equipo madridista será ubicado en el fondo norte. En relación con esta medida, el técnico emeritense reconocía que «no he estado muy al tanto durante la semana, trato de seguir lo mínimo posible las redes sociales», sin embargo, opinaba que “el hecho de que todos los que lleven una camiseta del Madrid estén todos en una grada puede ser positivo para ellos, en el sentido de que quien no venga a animar al Mérida que lo haga junto, en su espacio, porque, evidentemente, todo el mundo tiene el derecho a portar la equipación que quiera, pero lo que me importa es la gente que viene con la camiseta del Mérida a animar al Mérida, y que a las dos de la tarde se vayan contentos porque hemos estado a la altura y orgullosos de lo que han visto en el partido».

Sobre el anuncio de un amistoso el martes en el Romano ante el equipo filial del Brentford: “me viene muy bien porque hay jugadores que están escasos de minutos en liga y van generando buenas sensaciones en los entrenamientos, pero nada reproduce lo que demanda un partido», señalaba.