Ciclismo
Premier Tech deja de ser patrocinador principal del equipo ciclista Israel
"La razón principal de Premier Tech como patrocinador del equipo ha quedado eclipsada hasta tal punto que resulta insostenible continuar", argumentan
EP
La empresa canadiense Premier Tech ha decidido dejar de ser "con efecto inmediato" patrocinador principal del equipo al que prestaba su nombre para competir con la licencia ProTeam de la Unión Ciclista Internacional (UCI), debido a la controversia del otro patrocinio de Israel a raíz de su guerra en la Franja de Gaza.
"Tras varias conversaciones con el equipo y una cuidadosa evaluación de todas las circunstancias relevantes, Premier Tech ha decidido dejar de ser copatrocinador principal del equipo con efecto inmediato", indicó este viernes la propia empresa canadiense en su página web.
"Aunque tomamos nota de la decisión del equipo de cambiar de nombre para la temporada 2026, la razón principal de Premier Tech como patrocinador del equipo ha quedado eclipsada hasta tal punto que nos resulta insostenible continuar como patrocinadores", añadió el comunicado.
"En primer lugar, queremos agradecer al equipo --ciclistas y personal-- por las cuatro temporadas inolvidables a su lado y reconocer sus increíbles logros y profesionalismo, tanto dentro como fuera de la carretera", subrayó Premier Tech en la misma nota de prensa.
"Llevamos 30 años involucrados en el ciclismo, pero, sobre todo, desde 1923 nos apasionan nuestros sectores, nuestros mercados, nuestros clientes y nuestro equipo. Ellos son la esencia de nuestro propósito y la razón de ser de Premier Tech. Queremos que cada uno de estos grupos de interés se sienta entusiasmado y orgulloso de asociarse a Premier Tech, sus marcas, sus productos y sus servicios", señaló el texto de prensa.
"La ambición de Premier Tech en el ciclismo siempre ha sido tender puentes entre todos los niveles del deporte, allanando el camino para que atletas y personal alcancen su máximo potencial. Apoyar el crecimiento del deporte, junto con el desarrollo de los ciclistas de Quebec y Canadá, es la esencia de este compromiso y seguirá siéndolo en el futuro", zanjó la nota.
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
- Estos son los doce colegios e institutos extremeños premiados por sus buenas prácticas
- La histórica Mercería López de la calle Colón de Cáceres se transforma en un apartamento a pie de calle
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Los ocho restaurantes que participan en el concurso de hamburguesas de Cáceres
- Un arquitecto cacereño diseñará el futuro PAC de Cáceres que se ubicará en la Hispanidad