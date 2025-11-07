El Al-Qázeres busca en Azkoitia cerrar con victoria antes del parón

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este sábado (18.00 horas) su último compromiso antes del parón por selecciones con la intención de prolongar su buena racha. El conjunto de Jesús Sánchez visita la complicada pista del Domusa Teknik ISB, un escenario que el técnico califica como «históricamente difícil», pero al que su equipo llega «con mucha confianza» tras dos victorias seguidas y un balance positivo que refuerza el trabajo de estas semanas.

«Ha sido una buena semana de entrenamiento, de trabajo en general. Cuando vienes de un buen partido como el del sábado pasado [triunfo 75-69 ante La Cordá de Paterna], todo arranca con fluidez», explicó Sánchez en la rueda de prensa previa. El técnico reconoce que el grupo afronta el duelo «con un empujón extra» antes de la primera pausa de la temporada. «Llegar en este momento con el balance de victorias [4-2] que tenemos nos da mucha sensación de buena oportunidad para este partido. Es una ocasión para, quizás, superar las expectativas y alcanzar el parón con tres triunfos seguidos», subrayó.

El conjunto cacereño, que suma cuatro victorias en seis jornadas, tratará de mantener el impulso de los últimos compromisos ante un rival que atraviesa un momento complicado. El Domusa Teknik acumula cinco derrotas consecutivas, aunque Sánchez advierte de que no se fía. «Es una plantilla muy completa, con cinco extranjeras de buen nivel y nacionales que saben de qué va esta liga. En algún momento empezarán a arrancar. Ojalá no sea esta semana», señaló.

El entrenador destaca la profundidad del equipo vasco, con once jugadoras disponibles y un técnico «que conoce muy bien el club y el entorno». «Los puse a principio de temporada como un equipo que iba a estar arriba. Tienen mucha calidad y, si se sienten cómodas en su pista, lo pasaremos mal», advirtió.

Solidez defensiva

Para contrarrestarlo, el Al-Qázeres buscará repetir las claves de sus últimas victorias, cimentadas en un buen arranque y solidez defensiva. «Es importante empezar bien, como hicimos en Canoe y en Tenerife. En Pamplona nos faltó eso, y se notó. Queremos aprender de lo que hicimos bien y mal en las últimas salidas y ojalá podamos hacerlo mejor», indicó Sánchez, convencido de que la intensidad en los primeros minutos marcará el desarrollo del encuentro.

El equipo llega al duelo con buenas sensaciones físicas tras una semana en la que, según el técnico, «se ha recuperado bien a la gente». «Hemos aprovechado para que todo el mundo llegue lo mejor posible. Sabemos que viene un descanso, y eso mentalmente ayuda. Ana y Sergio han hecho un gran trabajo recuperando a las jugadoras, y hemos podido entrenar bastante bien», valoró.

El Al-Qázeres - Paterna, en imágenes / Carlos Gil

El preparador también hizo balance del momento de su plantilla: «Vamos a ratitos, pero hay momentos en los que estamos haciéndolo muy bien. La perfección no existe, pero estamos empezando a encontrar alternativas y eso es bueno. Con todos los problemas físicos que hemos tenido, creo que estamos para estar contentos, aunque no podemos conformarnos. Si en la jornada seis o siete ya nos sentimos satisfechos, se nos hará largo. Hay que seguir trabajando».

Con esas palabras resumió Jesús Sánchez el espíritu con el que el Al-Qázeres afronta un nuevo desafío lejos del Multiusos. El equipo busca mantener su dinámica positiva y consolidarse en la zona alta antes de una semana de descanso que servirá para recargar energías. «Lo que nos hemos ganado nos da la posibilidad de acabar con cinco victorias antes del parón», recordó el entrenador, consciente de que una victoria en Azkoitia supondría un nuevo impulso para un grupo que ha encontrado el equilibrio y la confianza como base de su crecimiento.