Tributo a Carlos Gazapo, historia viva del atletismo extremeño

“Estoy encantado de estar aquí. Es una prueba que hemos marcado siempre, desde pequeños, en el calendario. El otro día, con Reme, estuvimos viendo fotos y clasificaciones de cuando no levantaba dos palmos del suelo y ya competíamos”. El siempre humilde Carlos Gazapo (Valencia de Alcántara, 3 de junio de 1986), que será el homenajeado de una nueva edición del XLI Trofeo Diputación de Cáceres de campo a través, el próximo domingo en El Cuartillo, hacía referencia a alguien que le acompañaba: su paisana Remedios Márquez, exatleta y vicepresidenta de la Federación Extremeña de Atletismo. Era la presentación de la prueba que organizan la diputación y la propia territorial que tendrá al propio corredor compitiendo.

“He competido en más de la mitad de las ediciones. Es una prueba que se mantiene gracias a diputación y acerca a un montón de niños. No hay un cross en Extremadura que acapare tanta participación”, agregó Gazapo en presencia también el diputado de deporte, Pablo López, quien puso en valor la prueba e informó que serán alrededor de mil atletas y 30 clubs los que estarán en la cita, presupuestada en 60.000 euros.

Gazapo, un ilustre del atletismo extremeño que ha sido campeón de España de 50 y 100 kilómetros y de maratón, cuenta su particular historia sobre la prueba cacereña, que como absoluto ha conseguido vencer por primera vez en el 2022. “En otras categorías sí gané en junior, que es ahora sub-20, y quizá de sub-18 también. Creí que no lo iba a ganar ya. Cuando he tenido nivel bueno siempre me encontraba con un Javier Alves, algún Pablo Villalobos, algún Mario Mirabel, algún Houssame Benabbou o algún Jorge González que estaban mejor que yo y me ganaban. No he visto las clasificaciones, pero segundo he quedado unas pocas de veces. Al final tuve la suerte de ganarlo hace tres años y además ante un Pablo Villalobos que es una referencia en Extremadura y me hizo muchísima ilusión”, relata el atleta.

Buen circuito

Será campeonato de Extremadura por clubes y también cross corto y cross de velocidad.70 personas han colaborado para que el circuito se encuentre “en buen estado”, según López. Un exdirector de Deportes de la Junta, Dan de Sande, presente discretamente en la presentación, es el nuevo responsable de la instalación anfitriona.

¿Cuánto le queda?, se le preguntó a Gazapo sobre la previsión de su carrera como atleta. “Hasta que las pilas me aguanten. Ahora estoy metido en el ultrafondo, que no creo que dure mucho. Me he puesto 2-3 años, pero es demasiado. En el atletismo, mientras mis hijos, uno de 9 y la niña de 14 años, sigan corriendo yo seguiré entrenando y apareciendo por todas las competiciones”, declaró.

Cuestionado sobre cómo ha cambiado el atletismo extremeño, asumió que “ha bajado” pero, incidió, “creo que se está recuperando el nivel y eso es de valorar. En las categorías inferiores se están volviendo a ver atletas de nivel que compiten de tú a tú en los campeonatos de España. Se está fomentando bien y a partir de ahora vamos a crecer bastante”.

Homenaje merecido

Remedios Márquez, mientras, afirmó que el de su paisano “es un homenaje más que merecido por su gran trayectoria en el deporte” y también agradeció a la diputación la colaboración con la Federación Extremeña de Atletismo “con “tres grandes eventos que apuestan por la base”, agregó.

“Mucha máquina y tecnología, poca calle”, dijo sobre el hecho de que haya ahora menos atletas en una clásica como es la de Valencia de Alcántara, “aunque se esté haciendo un buen trabajo”. La huella del histórico Manolo Ordiales, aún en activo aunque a menor intensidad, sigue vigente.