Voleibol
El Voleibol Almendralejo visita al Conqueridor Valencia este sábado
Los extremeños buscarán en la capital del Turia su primer triunfo a domicilio de la temporada en Superliga 2
El Voleibol Almendralejo afronta este sábado una nueva jornada en el grupo C de Superliga 2, donde visitará al Conqueridor Valencia Voleibol con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones logradas el pasado fin de semana. El encuentro se disputará a las 18.00 horas en el Polideportivo Nou Moles, en la capital del Turia.
El equipo almendralejense llega a la cita reforzado en lo anímico y en lo competitivo tras sumar su primer triunfo de la temporada frente al Parla Voley, un encuentro en el que el conjunto de Tierra de Barros mostró una notable mejoría en su nivel de juego, especialmente en aspectos como el bloqueo, la recepción y la capacidad de resolver finales igualados. La victoria, además de tres puntos al casillero, ha permitido al equipo ganar confianza y reforzar la idea de que el grupo continúa creciendo jornada a jornada.
Ahora, el reto será estrenarse como visitante, un aspecto clave para un Almendralejo que busca consolidarse en la categoría y seguir sumando en la carrera por la permanencia. Delante estará un Conqueridor Valencia que también pelea por eludir los puestos bajos de la clasificación, aunque ha protagonizado un buen inicio de temporada. Los valencianos han ganado solo un partido hasta el momento, pero han sido capaces de sumar cinco puntos adicionales al llevar varios encuentros a sets ajustados, lo que refleja su competitividad y fortaleza en casa.
