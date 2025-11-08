El Arroyo mejora, pero encadena su sexta derrota consecutiva

El Extremadura Arroyo ha mejorado este sábado su rendimiento de juego de forma notable ante el Madrid Chamberí, pero al final ha terminado perdiendo por 1-3 (16-25, 23-25, 25-18 y 12-25), en un partido en el que ha firmado su sexta derrota consecutiva, y teniendo en cuenta que sus dos próximos compromisos ligueros son los dos primeros conjuntos de la clasificación, Santa Cruz Cuesta Piedra y Voleibol Leganés, la situación del conjunto arroyano adquiere ciertos tintes dramáticos, aunque hay tiempo aún para todo.

En el apartado anotador, la jugadora brasileña de equipo extremeño Sara Gabrielly lideró el partido con 18 puntos, por delante de Carol Afán (9) y Desirée Castaño (8), mientras en el bando capitalino destacaron Kelly Niece (17), Grayce Batiste (13) y Sara (Morúa 9).

El encuentro comenzó con dominio en el marcador de Madrid, pero sin claras ventajas (3-4, 6-7, 10-12), hasta el 12-18, momento en el que pisó el acelerador para terminar apuntándose la manga por 16-25.

En el segundo juego, el técnico local, Pablo Alonso dio entrada a la colocadora argentina Juana Giardini, y el partido cambió, hasta ceder el set por un ajustado 23-25.

Reacción

En el tercer juego, la escuadra de Arroyo de la Luz, mucho más confiada en sus posibilidades, se impuso con rotundidad a su adversario (25-18), aunque en la cuarta manga bajó de nuevo su nivel de juego, para perder el set y el partido por 12-25.

La próxima jornada, la formación arroyana visitará la cancha del Voleibol Leganés, segundo clasificado, al que espera dar al menos batalla.