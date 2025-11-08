El Cacereño quiere que a la tercera sea la vencida

Dice Julio Cobos, entrenador del Cacereño, que el partido de su equipo este domingo ante el Real Avilés Industrial (16.00 horas, Príncipe Felipe) es importante, “pero no hay urgencias”. Puede que no las haya, pero un triunfo del decano extremeño aclararía el panorama sustancialmente. En una competición tan igualada, con tan pocas distancias (los asturianos son quintos, 17 puntos) y los extremeños decimocuartos (11), sumar de tres en tres es oro. Y eso lo saben en el CPC y su entorno. El factor campo y su propio estado se hacen cada día más determinantes, y para ello se espera que el césped esté mejor que en las dos citas anteriores, algo que sucederá, asegura el presidente, Carlos Ordóñez. También se pretende alentar el buen ambiente previo.

La particular teoría sobre la pretendida ausencia de tensión negativa previa la explica el entrenador de Valdehornillos de manera nítida. “Desde el principio lo hemos dicho: estamos en una categoría nueva y nuestro objetivo es salvarnos. Hay que estar preparados para convivir con esa presión. Habrá momentos en los que estemos dentro o fuera de los puestos de descenso; ojalá estemos el mayor tiempo posible fuera, pero hay que saber vivir con ello. Evidentemente, queremos ganar en casa y hacernos fuertes aquí. Vamos a ver si en este partido somos capaces de sumar los tres puntos”, desea. De momento los verdes no están en zona roja de bajar.

Rival vertical

Sobre el rival tiene Cobos el mejor concepto. “Es un equipo que ha sido capaz de ganar dos partidos fuera de casa. Además, tiene unas características que a mí, personalmente, me gustan: es un conjunto vertical, que busca la portería contraria en cuanto tiene ocasión”, juzga el entrenador del Cacereño, un plantel que tiene un doble desafío: aún no ha marcado en su estadio en lo que va de liga y, además, en los dos encuentros disputados en su escenario, tampoco ha ganado. Eso sí, los dos 0-0 también dicen que no ha perdido. “Es un buen equipo, que acaba de ascender y está muy bien posicionado”, abunda el entrenador

El Avilés, recuerda el técnico local, es un equipo que “tuvo problemas porque hizo la pretemporada prácticamente con un entrenador y, a última hora, llegó otro. Tuvo poco tiempo para trabajar, pero se ha adaptado muy rápido. Tiene jugadores con una gran trayectoria en esta categoría e incluso en categorías superiores”. Ofensivamente genera muchas ocasiones y sus números lo reflejan”, subrayó.

Estrategia

Cobos, que tendrá al menos las bajas de Sanchidrián y Ajenjo, asume que los dos goles recibidos en estrategia en Ponferrada no deben ser algo normalizado y que esta semana “hemos tratado de corregirlo. En esto de la estrategia a veces es complicado. Puedes mostrar en vídeo cómo te pueden hacer daño, pero aun así te lo hacen. Es como pasaba con Sergio Ramos: todo el mundo sabía dónde iba a ir y, aun así, marcaba muchos goles de córner”, ejemplificó.

En cualquier caso, enfatizó, “hay que intentar estar concentrados todos los minutos. A veces solo son diez o quince segundos de despiste en una acción a balón parado, y eso te penaliza. Esperemos que la próxima vez nos salga a favor”.

Compitiendo bien

Para Cobos, “en el partido de Ponferrada vi a un Cacereño que jugó de tú a tú, pero en algunas acciones nos faltó ser más agresivos cuando teníamos el balón. Hubo momentos en los que deberíamos haber buscado más la portería contraria, porque teníamos opciones. Ellos saben perfectamente a lo que me refiero. En líneas generales estamos compitiendo muy bien en todos los partidos, especialmente fuera de casa, donde el campo nos permite jugar. Generamos ocasostiene que en el último encuentro, en Ponferrada, “el equipo hizo muchas cosas bien. La estrategia nos condenó y, como siempre, tratamos de corregir lo que no hicimos bien y potenciar lo que sí hicimos bien”, pero creo que aún podemos generar más. Nos falta creérnoslo un poco más y tener la mentalidad de buscar siempre la portería rival cuando haya oportunidad”.

Cacereño-Avilés, el duelo para descargar tensiones y mirar hacia arriba.