El Mérida se mide al Real Madrid Castilla en casa en su 'partido favorito'

En las últimas temporadas, Mérida y Real Madrid Castilla han coincidido en el mismo grupo siendo la visita del filial madridista la que más espectadores ha congregado en el Romano José Fouto con un nutrido número de aficionados merengues disgregados por la grada. Para este encuentro, que comienza a las 12.00 horas de este domingo, se prevé también una gran entrada y, de nuevo, bastantes aficionados del rival, aunque, en esta ocasión, todos irán ubicados al fondo norte.

Esta decisión del club emeritense de querer destacar a aquellos que son aficionados del equipo de su ciudad por encima de uno de los grandes del fútbol español va en línea del cartel anunciador del choque con el lema ‘Por encima del rebaño’, en el que se ve la imagen de una oveja negra más grande que el resto del rebaño. El cartel ha tenido gran repercusión en redes sociales a nivel nacional sobre el eterno debate sobre la obligatoriedad de querer más a lo cercano.

Cartel anunciado del choque. / AD MÉRIDA

Sea como fuere, la vuelta del Mérida a casa y con un gran ambiente en la grada suele ser sinónimo de buen espectáculo. El propio entrenador emeritense declaraba que espera que sea un «partido divertidísimo contra un gran equipo, al que mis jugadores llegan en unas condiciones perfectas, más allá de las bajas». Son las de los sancionados Javi Lancho y Víctor Corral. Fran Beltrán hacía un llamamiento porque «necesitamos que la afición quiera jugar el partido con nosotros. Creo que va a haber momentos donde vamos a estar bien, pero también en otros donde vamos a sufrir y en esos, tenemos que ser muchos más de once jugadores».

Variaciones en las bandas

De cara al once titular, se prevé que pueda haber cambios en ambos laterales: en el izquierdo volverá Vergés, después de que no entrenara la semana pasada tras el encuentro copero por el fallecimiento de su abuela. Además, su sustituto fue Lancho, que no estará. Para el derecho, podría mantenerse Jacobo Martí, que hizo una gran actuación en Guadalajara. Sin embargo, todo apunta a que depende del estado físico de Pipe, que ya tuvo minutos, tras su lesión, la semana pasada. El resto del equipo parece inamovible.

Enfrente estará un Real Madrid Castilla al que Beltrán definía como «un equipo que está muy bien entrenado y que es una generación de jugadores que llevan con el entrenador bastante tiempo, se conocen a la perfección, con las ideas muy claras y con un talento espectacular».

Con respecto al análisis del juego del equipo de Álvaro Arbeloa, «presiona en campo contrario, con mucha amplitud en el juego, con jugadores muy dinámicos y con mucha capacidad de juego interior».

Aseveraba el técnico romano que, «junto con el Tenerife, siendo un equipo completamente distinto, hablamos del mejor equipo de la categoría». La clave para que su equipo esté cerca de la victoria es que «tenemos que ser valientes, pero, a su vez, nuestra competitividad en el partido pasa por ser muy agresivos en la presión y ser muy sólidos cuando no podamos presionar».

Rostros conocidos

El Castilla no tiene bajas por sanción, pero sí los lesionados Fortea, Rachad y Roberto, además de la duda de Hugo de Llanos. Actualmente, es el equipo más en forma del grupo con cinco victorias consecutivas.

Su último triunfo fue ante el Talavera en Valdebas (1-0). Tras dominar el juego durante todo el encuentro, el filial logró los tres puntos gracias a un gran remate de cabeza de Joan Martínez en el minuto 82 que le colocó en la tercera posición.

Precisamente sobre Martínez, que ya ha debutado con el primer equipo, ha trascendido en los últimos días el interés de varios clubs por ficharlo o lograrlo cedido.