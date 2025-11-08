El Miralvalle coge impulso y se deshace del Claret en el último cuarto

68 - HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE: Marta Pérez (9), Victoria Michel (4), María Romero (15), Pauline Laurenson (11), Sydney Brown (6) -cinco inicial- Lucía Navas (10), Guadalupe López (2), Cristina Lazaro (11). 54 - CLARET BENIMACLET: Sofía Afonso (12), Judit Rochina, Marta Cuéllar (6), Eva Cases (13), Irene Garrido (6) -cinco inicial- Inés Serrano (3), Julia Sarrio (2), Paula García (3), Luna Liern (0), Esther Iranzo (7), Tamara Toledo (2). MARCADOR POR CUARTOS: 16-15, 35-34 (descanso), 48-44 y 68-54 (final). ÁRBITROS: Rodrigo González y Alberto González. Eliminada: Guadalupe López.

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle consiguió romper su mala racha y lo hizo en casa, en un encuentro ante el Claret Benimaclet en el que se despegó en el último cuarto (68-54).

Tras el 0-3 inicial, las locales conseguía cerrar bien en defensa y salir a la contra para alcanzar hasta 7 puntos de renta en el primer cuarto (14-7, minuto 7). Pero de ahí al final del cuarto apretaban las visitantes, que se ponían a solo un punto (16-15).

Ya en el segundo cuarto, el guión se repetía, la defensa y el rebote permitían a las extremeñas volver a colocarse con rentas de hasta 8 puntos mediado el cuarto, pero la precipitación y los fallos bajo canasta les impedían romper el partido de manera definitiva y daban vida a un Claret que jugaba a rachas (35-34 al descanso).

Ya en el tercer cuarto, las pérdidas y los fallos perseguían a un Miralvalle que veían como las valencianas llegaban incluso a colocarse por delante en el marcador (42-43, minuto 27). Lo remontaban las locales, con Lázaro muy enchufada, para entrar en el cuarto decisivo con 48-44 en el luminoso.

Parecía que el guión iba a repetirse en los últimos diez minutos. Esta vez las locales abrían una brecha de 9 puntos y aunque Claret lo intentó con todo, ya no permitieron al rival acercarse a menos de cinco puntos.