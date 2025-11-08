Los postes merman a un notable Cacereño Femenino

1-VILLARREAL: Montse Quesada; Nerea, Paulsen, Moreira, Laura; Sara Medina, Cienfu, María, Lauris (Luna Figols, 83’); Macías (Alexia Jr, 75’) y Aixa (Claudia Enseñat, 3’). 1-CACEREÑO FEMENINO: Tati (Delia Baz, 32’); Midori, Leivis, Noko Matlou, Bella; Victoria (Ida, 84’), Yui Fukuta (Aya Hotsumi, 61’), Carmen Acedo; Lezcano (Sara Carrillo, 61’), Yorladiz (Caicedo, 84’) y Ndaw. GOLES: 0-1 (48’): Carmen Acedo. 1-1 (56’): Lauris. ÁRBITRO: Alba Arija Asín (comité catalán). Mostró tarjeta amarilla a las locales Aixa, Merea y Moreira; y a las visitantes Yorladiz, Sara Carrillo y Bella. También amonestó a Ernesto Sánchez y Fran Gómez, entrenador y preparador físico del Cacereño. INCIDENCIAS: Número 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Tercer empate consecutivo del Cacereño Femenino, que esta vez sacó un punto muy meritorio de su visita al Villarreal, tercero en la tabla en una tarde con susto para la portera verde Tati, que tuvo que ser sustituida tras un choque con una delantera local. La capitana se recupera bien del golpe, que causó honda preocupación.

Las extremeñas jugaron un partido muy serio y tras una buena primera mitad se adelantaron por medio de Carmen Acedo a los tres minutos de la reanudación. Podrían haber doblado la renta con un remate de Noko Matlou que se estrelló en el larguero, pero lo que llegó a continuación fue el empate de las locales. Otro balón al travesaño impidió que las de Ernesto Sánchez se adelantaran de nuevo, y solo en la recta final el Cacereño sufrió algo ante el empuje del Villarreal, pero logró alcanzar el final conservando las valiosas tablas.

No tardó en llegar la primera polémica, ya que apenas transcurridos cuatro minutos Yorladiz se quedó en disposición de encarar un mano a mano con la portera Montse Quesada, antes de poder rematar una defensa del Villarreal le arrebató el balón y la delantera del Cacereño se quejó de haber recibido un pisotón, sin que la colegiada Alba Arija señalara nada. No se amedrentó el conjunto extremeño, y antes de cumplirse el primer cuarto de hora disparó por vez primera entre palos en un remate de espaldas de Carmen Acedo que murió a manos de Quesada.

Lesión de Tati

Cerca de llegarse a la media hora llegó la jugada infortunada de la tarde para el Cacereño, ya que se lesionó su portera Tati. La arquera de Monroy, que reaparecía en la titularidad, se anticipó para impedir el remate de una delantera amarilla y en el choque entre ambas fue quien se llevó la peor parte. Tras ser atendida durante unos minutos, la imposibilidad de seguir obligó a relevarla por Delia Baz.

Tati es atendida tras el golpe. / .

Pero ni el enojo por lo que primero fue un posible penalti no pitado ni después el infortunio en forma de lesión hicieron perder la compostura a un Cacereño que completó su buen primer tiempo con unos diez últimos minutos en los que mandó claramente en el juego. Las de Ernesto Sánchez se instalaron en la mitad de campo del Villarreal, obligaron a las de Jordi Ferriols a replegarse en su área y solo les faltó algo más de determinación a partir de la zona de tres cuartos para convertir las posesiones en alguna ocasión clara.

El gol

Pero el gol que le faltó al Cacereño en el primer tiempo lo encontró nada más iniciarse el segundo tiempo. A los tres minutos de la reanudación, un centro raso desde la banda derecha encontró el remate en la frontal del área pequeña de Carmen Acedo, que puso el balón a contrapié de la portera local para hacerlo llegar a la red.

Fue con el 0-1 cuando llegó una acción que hubiera sido clave en el desarrollo del duelo, ya que tres minutos después de adelantarse y con las amarillas todavía no recuperadas del mazazo, la sudafricana Noko Matlou conectó un remate que solo el larguero evitó que se convirtiera en el segundo gol extremeño.

Lejos de ello, lo que llegó unos minutos después fue el empate. El Villarreal, ya decidido a dar un paso adelante para tratar de igualar la contienda, forzó un córner a cuya salida una defensa cacereña pudo evitar el gol sacando el balón sobre la misma línea. Sin embargo, en la continuación de la jugada el esférico le llegó a Lauris, que conectó un disparo raso lejos del alcance de Delia Baz.

Del buen partido que el Cacereño hizo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza da buena cuenta el hecho que ni ta solo el tanto encajado hundió la confianza de las de Ernesto Sánchez en sus propias posibilidades. Tras el empate siguieron siendo el equipo que más y mejor sabía lo que hacer con el balón, y hubiera recobrado la ventaja de no ser otra vez por el travesaño, que en el minuto 67 repelió un disparo de Victoria.

Cambios

El carrusel de cambios hizo que el partido perdiera algo de ritmo y el juego entro en una fase sin un dominador claro y sin ocasiones remarcables, puesto que a las llegadas a las áreas les faltaba el pase que generara verdadero peligro. Solo en los últimos minutos cambió la tendencia, y fue por primera vez el Villarreal el que se hizo con las riendas del duelo.

Pero también ahí el Cacereño sacó nota alta, ya que las extremeñas sufrieron sufrir atrás para seguir haciendo que el reloj corriera a su favor. La goleadora Lauris siguió sienda la jugadora más incisiva de las locales, y una volea suya que se marchó arriba fue una de las dos ocasiones más claras de las locales. La otra, ya dentro de los largos ocho minutos del añadido, fue un remate de la recién incorporada Figols que se marchó fuera.

El pitido final consumó el meritorio punto arrancado por el Cacereño en una salida que infundía respeto, pero que las de Ernesto Sánchez resolvieron con un partido serio. La serie de tres empates consecutivos tendrá mucho más valor si se rompe con una victoria, propósito con el que el equipo afrontará el próximo envite en casa ante el Atlético de Madrid B.