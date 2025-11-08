El Al-Qázeres paga un mal tercer cuarto en Azpeitia

75-DOMUSA TEKNIK ISB: Barbora Tomancová (7), Inés Araújo (12), Maria Otaegi, Jone Azcue (9), Skylar Vann (19). También jugaron: Sara Iparraguirre, Montse Gutiérrez (4), Alazne Lizundia (3), Geraldynn Malama (7), Cristina Villamor (4), Elodie Lalotte (6). 66-ALTERENERSU AL-QÁZERES: Raquel Laneiro (14), Lucía Fontela (10), Nerea Liste (8), Inés Ramos (7), Josephine Filipe (10). También jugaron: Clara Prieto, Lucía Méndez (7), Carmen Suárez, Victoria Gauna (10). PARCIALES: 17-20;37-38, 57-51 y 75-66 (final). ÁRBITROS: Imanol Diz Felipe y Unai Sánchez Núñez (Colegio vasco). Sin eliminandas. INCIDENCIAS: Polideportivo de Azkoitia.

Un bache en el tramo final del tercer cuarto condenó al equipo de Jesús Sánchez, que aunque mejoró en los diez minutos finales y consiguió frenar a su rival, no pudo enjugar los 12 puntos de desventaja con que se había ido al minuto 30. Una dura derrota para el Alter Enersun Al-Qázeres, que ve cortada su buena racha pero que hizo valer su indiscutible superioridad en el rebote.

Comenzó el encuentro con muchas imprecisiones en ambos equipos. Locales y visitantes querían correr demasiado y las pérdidas de balón de unas y otras marcaron los primeros dos minutos de juego. Pese a ello, conseguía el equipo de Jesús Sánchez abrir una brecha de 0-5 en el luminoso gracias a su mayor acierto en el lanzamiento. No estaba siendo mejor el equipo extremeño y dos nuevas pérdidas consecutivas dieron alas a las locales, que ponían el 4-5 (minuto 3). Llegaron incluso a colocarse por delante las de casa con dos tiros libres (6-5), pero un triple de Lucía Fontela daba aire a las visitantes colocando el 6-8 en el electrónico.

Estaba consiguiendo el conjunto de Sánchez corregir sus errores iniciales, había conseguido bajar las revoluciones y se había hecho con el balón ante un rival que cerraba bien la zona, pero que no tras otro triple se veía de nuevo cinco puntos abajo (6-11, minuto 4).

Movía el banquillo el técnico local, que tras un tiempo muerto conseguía que las suyas acudiesen mejor a las ayudas y circulasen mejor el balón para encontrar el aro contrario con más facilidad y colocarse a dos puntos (11-13).

Los tres minutos que quedaban del cuarto fueron un corre calles en el que Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura consiguió mantenerse por delante, pero no abrir brecha (17-20).

Ya en el inicio del segundo cuarto las defensas volvieron a imponerse. Conseguía el equipo extremeño romper la local de nuevo desde el exterior, con un triple de Gauna. Y ya en el minuto 13, Liste, con un 2+1, colocaba a las suyas con 9 puntos de renta (17-26).

Dureza local

Apretaban las locales a la vez que Jesús Sánchez movía el banquillo. No sentaron bien las rotaciones a las extremeñas, que vieron cómo Domusa Teknik ISB se colocaba a ‘solo’ cuatro puntos de distancia cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (24-28). Pedía tiempo muerto el técnico visitante, que a la vuelta veía cómo las suyas reaccionaban y le metían un punto más de intensidad al ataque para volver a abrir brecha (24-32).

Pero le costaba a Alter Enersun Al-Qázeres mantener la intensidad durante demasiado tiempo y las locales conseguían hacer de nuevo la goma (30-34, minuto 17). Esa fue la tónica de un cuarto que terminó con Geraldynn Malama muy enchufada permitiendo a las suyas colocarse a solo un punto del rival al descanso (37-38).

Segunda parte y cambios

Ya en la segunda mitad, Elodie Lalotte conseguía colocar a las locales por delante por primera vez en el partido (39-38). Aguantaba Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura el arreón de las locales que, de la mano de Araújo, hacía ahora mucho daño a la defensa extremeña. Las alternancias se sucedían en el electrónico, pero con el paso de los minutos Domusa Teknik ISB se encomendaba al buen hacer de Azkue y a un excelente trabajo defensivo que conseguía secar el ataque de las visitantes para ponerse con tres puntos de renta (53-50). Sufría mucho ahora el equipo de Jesús Sánchez, aunque aguantaba bien atrás y no permitía a su rival abrir demasiada brecha.

Sin embargo, las jugadoras vascas apretaban y acababan rompiendo por completo la defensa visitante para firmar, en los últimos dos minutos del cuarto, un parcial de 10-1 que les permitía irse al cuarto decisivo con 12 puntos ya de renta (63-51).

Apretaron los dientes en defensa las de Jesús Sánchez en el inicio del último cuarto, consiguiendo frenar la escapada de las locales. Sin embargo, el ataque extremeño seguía sin encontrar el camino al aro contrario y en los primeros dos minutos solo conseguían recortar 3 puntos (63-54). Aún así, ese parecía el camino a seguir ante un Domusa Teknik ISB que cambiaba por completo el quinteto en pista y cortaba la reacción de su rival.

No bajaban los brazos las extremeñas, que a 1´25 para el final estaban a cinco puntos (71-66). Había partido, pero las locales supieron cerrar bien en defensa, imponiéndose en el rebote y armando bien el contraataque para cerrar el partido y lograr su tercer triunfo de la temporada (75-66).