Aitor Sánchez y Carla Martínez, vencedores del Trofeo Diputación de Cáceres de campo a través

Un domingo fresco y luminoso animó a cientos de aficionados a disfrutar una emocionante mañana de atletismo con una de las pruebas con más tradición y prestigio de Extremadura, el Trofeo Diputación de Cáceres de campo a través, organizado por la institución provincial y la Federación Extremeña de Atletismo. En esta ocasión, el evento se disputó conjuntamente con el Campeonato de Extremadura por clubes, consolidando su carácter competitivo y su compromiso con la promoción del deporte en la región.

Esta cuadragesimoprimera edición contó con más de un millar de atletas venidos de treinta clubs de Extremadura, que compitieron el circuito del Complejo Deportivo El Cuartillo, en Cáceres. Se subieron a lo más alto del podio en categoría absoluta Aitor Sánchez Garlito (Escuela de Atletismo Valencia de Alcántara) y Carla Martínez González (Triatlón Don Benito).

Carla Martínez, ganadora femenina absoluta. / Diputación de Cáceres

Se sumó la emoción de la dureza de un terreno ligeramente blando, debido a las últimas lluvias, con alguna presencia de barro en determinados puntos.

Pablo López, diputado deDeportes, estuvo presente y reiteró el «compromiso» de la Diputación de Cáceres con el atletismo, «empeñada en seguir trayendo campeonatos de España a la provincia y llevando el deporte a todos los rincones de la misma».

Los equipos más laureados fueron el Triatlón Don Benito y Atletismo Almendralejo, aunque los premios estuvieron muy repartidos en las diferentes categorías y géneros.

Seleccionados para Alcalá

Como en años anteriores, los doce atletas mejor clasificados de las categorías sub-14, sub-16, sub-18 y sub-20 representarán a la Diputación Provincial de Cáceres en el VII Cross Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial, que tendrá lugar en Alcalá de Henares el próximo 14 de diciembre.

El cartel de la cita, como es ya tradición, rindió homenaje a un nombre del atletismo. En esta ocasión fue el de Carlos Gazapo (Valencia de Alcántara, 1986), atleta con destacadas actuaciones en el plano nacional como el Campeonato de España de Maratón, 50 y 100 kilómetros, en el que, además, tiene el actual récord de España. Fue también ganador del Trofeo Diputación de Cáceres en 2022.