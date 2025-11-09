El Cacereño de la impotencia

0-CACEREÑO: Iván Martínez, Martínez, Javi Barrio, Crespo (m. 46, Sanvi), Joserra, Deco (Sanchís, min. 62), Carlos González (min. 46, Emi), Iván Fernández (Rementería, min. 75),Diego Gómez (César Gómez, min. 62)). 4-AVILÉS: Álvaro, Campabadal, Babin, Granero, Osky, Hernández (Isi Ros, min. 63), Gete, Adri Gómez, Cayanga (min. 80, Quicala), Bautista (min. 72, Natalio) y Rubio (min. 80, Cueto). GOLES: 0-1-M. 26: Bautista. 0-2-Min. 38: Rubio. 0-3-Min. 70: Isi Ros. 0-4-Min. 82:Quicala. ÁRBITRO: Néstor Holgueras Castellanos (Castilla y León). Amarillas a los locales Martínez (dos, roja en el 45), Carlos González, Crespo, Joserra y del Avilés Campabadal, Ros y Natalio. INCIDENCIAS: Jornada 11 del grupo 1 de Primera Federación disputado en el Príncipe Felipe. 3.866 espectadores. Minuto de silencio por Ana Fernández Rodríguez, esposa del histórico directivo del CPC Luis Arroyo.

Un desdichado primer tiempo condenó al Cacereño ante el Avilés, que tampoco tuvo que hacer un partido sobresaliente para llevarse el triunfo con suficiencia (0-4). Los goles asturianos a la contra y en fallos defensivos locales se aliaron con la expulsión del local Martínez al filo del descanso para dibujar una derrota grave y que pone al decano extremeño en zona de descenso.

Resultado en mano, se dio un tiro en pie Julio Cobos en su estrategia. Hizo la revolución en su once, empezando por la portería. Iván Martínez se estrenaba en liga en detrimento de Diego Nieves y Emi iba también al banquillo para que entrara Martínez, fuera desde su expulsión ante el Tenerife.

En el comienzo, Javi Barrio, al lado de su socio Adri Crespo, éste intocable este año. Declaración de intenciones del técnico de Valdehornillos teniendo en cuenta que los dos que se quedaban fuera estaban siendo de lo mejor del equipo en lo que va de temporada.Todos cuentan, nadie puede adquirir la tarjeta de la titularidad de manera perenne. Nadie podrá quejarse de que no haya oportunidades para todos, más o menos merecidas, más o menos (como este domingo) lógicas. Recuperó también para la causa a Joserra, sustituto de Usama. Adelante, con Diego Gómez, Berlanga y Carlos González, lo más talentoso desde las bandas en la ofensiva verde.

Césped mejorado

El duelo, con un césped mejoradísimo (lo mejor de la tarde de largo), se inició confuso, trabado, con tarjetas y polémica. Sin Isi Ros, su talento, el Avilés es menos Avilés. Se parapetó atrás, pero no al máximo, esperando una contra.

No había noticias en las áreas hasta el remate de Barrio a la salida de un córner que casi fue el 1-0. Habían pasado 24 minutos. Muy poco bagaje por entonces. Carlos González, el más destacado de los locales, lo intentó justo después, pero paró Álvaro.

En la extraordinaria contra que sucedió a la oportunidad local sobrevino, como un mazazo descomunal, el gol asturiano, obra de Bautista, previa revisión del FSV.

Joserra se la puso de escándalo a Carlos González, pero éste no definió dentro con la testa. No salía nada. Todo eran desgracias.

El Avilés golpeó de nuevo en un centro desde la izquierda, desajuste defensivo y gol de cabeza de Rubio (0-2, min. 38). Demasiado para remar, mucho para hundirse.

La guinda, la verdadera sentencia del duelo, fue la roja, por dos amarillas, la segunda muy evitable, a Martínez. Era evidente que las decisiones de Cobos, y también la del defensa sevillano, no fueron las mejores. Y el mejor aliado del Cacereño, su público, perdió la paciencia con su equipo.

Segunda parte

De salida en la continuación, Emi y Sanvi salieron por Crespo y Carlos González, el mejor del primer tiempo, aunque físicamente aún no a su mejor nivel.

Pudo el Avilés hacer el 0-3 al inicio, pero no le urgía. Tenía el partido controlado, con uno más y su rival noqueado. Estaba cómodo. Salió Isi Ros, salieron en los locales Raúl Sanchís y César Gómez para quemar las naves.

Por si había algún atisbo de duda, Isi Ros aprovechó otro desajuste local atrás para hacer el 0-3. Qué desastre. El 0-4 de Quicala (min. 82) puso el final real del choque, con la triste escena de parte del público local abandonando el terreno de juego. Todo salió mal en una tarde para olvidar. Fue el Cacereño de la impotencia.