El Cáceres no se rinde: «La próxima vez saldrá cara»

Hay debate: ¿se debe hacer falta o defender cuando vas dos arriba a falta de once segundos? «Ha sido un cara o cruz. Fallas un tiro libre, pierdes una bola y te meten ese triple en el último segundo. Una pena, porque además la consigna era claramente de evitar ese triple, cambiar en ese bloqueo, que no hicieran el triple. Han sido capaces de sacar ese tiro. Nos ha dejado jodidos porque el vestuario ahora mismo está un poquito tocado. Hemos hecho un buen esfuerzo, hemos competido de tú a tú, pero al final no hemos sumado esa victoria. Hay que seguir creyendo. Esta vez ha salido cruz y la siguiente nos saldrá cara». Es el recorrido de sensaciones que expresó Jacinto Carbajal después de la derrota de su equipo, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, ante el Biele ISB (84-85), tras un triple en el último instante de Ierai Aizpitarte.

El resultado efectivamente deja debilitado al equipo, que está con un balance de 2-4, lejos del inicio soñado. Las sensaciones positivas de la pretemporada se han disipado, el convincente triunfo en Jaén solo fue un paréntesis y hasta Wildens Leveque ha perdido algo de su poder para dominar los encuentros a su antojo.

Carbajal no dejó de lamentarse durante la rueda de prensa posterior al choque ante el conjunto de Azpeitia: «incluso en el final del partido hemos tenido un par de rentas de más cuatro puntos y ellos han sido capaces de contestar con un triple y con alguna canasta fácil».

El matiz optimista

El técnico sí mencionó la «mejoría» que ha detectado en el Cáceres en los dos últimos partidos y miró al futuro. «Estos deportes son así. Internamente sabemos que vamos mejorando. Hemos tenido mucho más carácter contra un rival que, por ejemplo, venía de coger 20 rebotes ofensivos contra Coto Córdoba hace una semana. Hemos hecho cosas bien, bueno, pero no ha sido suficiente para esa victoria porque se ha decidido en una acción. Ya está. Tenemos que seguir creyendo, sumar a gente a la rotación, que dé pasos adelante y contribuya. Vamos a seguir trabajando», indicó.

Consideró importante «refrendar con victorias el trabajo que estamos haciendo porque al final es lo que importa. Este partido ya no se puede ganar y lo que tenemos que hacer es seguir confiando». Incluso sostuvo haber dejado atrás lo que consideró «un bache gordo» durante el ciclo de las derrotas ante Ponferrada, Logrobasket y Caja87. «Ahora estamos saliendo y debemos pensar en el siguiente partido, que es el que realmente ya podemos ganar».

Preguntado por si la plantilla se reforzará, respondió diciendo que se centra «en los jugadores que tenemos, en que estén todos al cien por cien, a su mejor nivel, sumando». «Eso es nuestro mejor fichaje ahora mismo. Es responsabilidad mía y de ellos seguir dando pasos adelante y que todo el mundo aporte», zanjó.