Clara derrota del Mideba ante el Fundación Aliados

El Fundación Aliados se impuso con claridad al Mideba Extremadura por 91-52 en el partido disputado en Valladolid, correspondiente a la segunda jornada de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas, reflejando así la superioridad del equipo local en todo el encuentro.

No hubo mucha historia. El primer cuarto finalizó con un parcial de 27-9 y al descanso el tanteo era ya de 53-21. El equipo pacense jugó los 40 minutos con los mismos cinco jugadores, sin realizar cambios.

Al término del encuentro, el entrenador del Mideba Extremadura, Alex Carrillo, declaró: “Partido complicado, pero que nos deja con ganas de seguir trabajando para revertir situaciones que tendremos así durante la temporada”. Añadió que el equipo debe trabajar el doble hasta completar la plantilla y que “esto acaba de empezar y poco a poco iremos viendo en dónde estamos y lo que podemos hacer”.

Por parte de Fundación Aliados anotaron Joaquín Robles (11 puntos), Emanuel Mendez (8), Adrián Jesús Pérez (21), Paco García Quiles (25), Beatriz Zudaire (18), Franco Alessandrini (2) y Simon Brown (6).

En Mideba Extremadura los anotadores fueron Jairo Hernán Lázaro (12), Ángel Hernández (2), David Batista (6), Nelson Solórzano (13) y Rodrigo Pérez (19).