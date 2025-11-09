El Llerenense agua el regresó del Badajoz al Nuevo Vivero

Ficha técnica: 1 - CD BADAJOZ: Tienza; Calles, Jesús Sánchez, Lobato, Pata, Álex Galán (Barrena, min.46), Fran Miranda (Iturraspe, min.76), Barba, Bermúdez, Alegría (Pavón, min.65), Borja Domingo (Pablo Rodríguez, min.76). 1 - AD LLERENENSE: Lolo Cortés; Kaká, Javi Román (Esaul, min.76), Espuny, Raúl Guerrero, Mario Tomé (Madou, min.86), Dani Martínez, Javi Duro, Mario Luis (Juanan, min.86), Osuman, Adrián Aguirre (Ginaid, min,55). GOLES: 1-0, Borja Domingo (p) (min.54); 1-1, Kaká (min.67). ÁRBITRO: José Manuel Fernández Fernández (extremeño). Amonestó al local Bermúdez y a los visitantes Kaká y Cortés. INCIDENCIAS: En torno a 3.000 espectadores en el estadio Nuevo Vivero.

El Llerenense estropeó la fiesta de inauguración del césped del Nuevo Vivero. El conjunto blanquinegro empató a uno en un choque en el que fue mejor y dispuso de varias ocasiones durante la primera parte, donde consiguió adelantarse en el inicio del segundo tiempo pero que se desbarató cuando los de José María Cidoncha igualaron el marcador.

Solo un cambio introdujo Marrero en el once inicial de su equipo en el regreso al Nuevo Vivero. A diferencia de los once que empataron a cero en Jerez, Borja Domingo sustituyó a Karim Abubakar en la dupla ofensiva acompañando a Alegría.

Aunque el Badajoz comenzó mejor que el Llerenense en el partido, teniendo más protagonismo con balón y sin conceder demasiadas acciones en contra, el cuadro blanquinegro no terminaba de generar peligro real sobre la portería de Lolo Cortés.

Borja Domingo fue el blanquinegro más activo durante el tramo inicial del encuentro. El ariete valenciano, plenamente recuperado de las molestias que lo tuvieron varios encuentros alejado del verde, fue protagonista de cada acción ofensiva que generaba el Badajoz, destacando principalmente una amarilla que logró sacarle a Kaká tras una maniobra soberbia y un tiro desde fuera del área que lamió el poste antes de irse fuera.

Pasada la primera media hora de partido, el Badajoz obligó a Lolo Cortés a emplearse a fondo para evitar el primer gol pacense. El portero del Llerenense sacó una mano sensacional a Borja Domingo y minutos después despejó un tiro desde fuera del área de Fran Miranda que llevaba dirección portería.

El tramo final de la primera parte fue un monólogo de los hombres de Juan Marrero. La asociación Barba-Bermúdez cerca de la frontal del área del Llerenense permitía a Calles y a Pata apurar línea de fondo y colgar balones al corazón del área que en la mayoría de las ocasiones encontraban a un blanquinegro.

Por su parte, el Llerenense no conseguía salir de su campo. La escuadra que dirige José María Cidoncha perdía el balón con rapidez y no lograba aprovechar la altura del bloque del Badajoz para inquietar al contragolpe.

La primera mitad llegaba a su final con los jugadores y el público blanquinegros protestando un posible penalti sobre Álex Alegría. El delantero del Badajoz reclamaba un agarrón en el área antes de saltar a rematar un centro de Pata pero el colegiado no consideró la acción punible.

Segunda mitad con goles

El segundo tiempo comenzó del mejor modo para los intereses pacenses. En el minuto 52, el árbitro señalaba penalti por mano de un zaguero del Llerenense que Borja Domingo se encargaba de transformar para poner en ventaja al Badajoz.

Escasos instantes después de adelantarse, el Llerenense gozaría de su oportunidad más clara hasta el momento. Ginaid, recién entrado al campo en sustitución de Adrián Aguirre, recibía un balón por encima de la defensa que lo dejaba solo ante Tienza. El guardameta pacense le ganaba la partida al atacante y detenía su disparo.

Iban a estar más acertados los hombres de Cidoncha en la siguiente ocasión que tuvieron. Una gran jugada colectiva del Llerenense por el costado diestro acababa con un pase raso que Kaká mandaba al fondo de las mallas desde el punto de penalti. Los de la Campiña Sur conseguían igualar la contienda y aumentaban el nerviosismo en la grada del Nuevo Vivero.

El mismo nerviosismo comenzó a instalarse en los jugadores blanquinegros. Los ataques del Badajoz comenzaron a ser más desordenados y las ausencias de Borja Domingo y Alegría, sustituidos previamente por Marrero, vaciaron el área y provocaron que los centros no encontraran rematador.

Bermúdez fue el blanquinegro que más cerca estuvo del gol en los instantes finales con un disparo desde fuera del área que obligó una vez más a Lolo Cortés a mandar el balón a córner.

Finalmente, el colegiado decretaría el final del choque y certificaba un insuficiente empate para el Badajoz en su regreso al Nuevo Vivero. El conjunto blanquinegro fue superior hasta el gol en contra, que provocó demasiados desajustes ofensivos y evidenció la falta de mordiente del equipo en los momentos delicados de los partidos.

Con este empate, el Badajoz se mantiene en la duodécima posición de la tabla con 11 puntos. La próxima semana, la expedición blanquinegra se desplazará hasta Cabeza del Buey para afrontar la jornada 11.