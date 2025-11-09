Nieves Gemio, entre las 50 mejores del Mundial Ironman 70.3 de Marbella

La alburquerqueña Nieves Gemio, del Club Triatlón Don Benito, ha puesto este sábado el broche de oro a una temporada inolvidable tras firmar una brillante actuación en el Mundial Ironman 70.3 de Marbella, donde finalizó en el puesto 45 de su grupo de edad (35-39 años) entre casi 300 participantes y como primera española en su categoría.

El resultado confirma el gran momento deportivo de la extremeña, que hace apenas cuatro semanas competía en el Mundial Ironman de Kona (Hawái), cita reina del triatlón mundial. En Marbella, Gemio volvió a ofrecer un rendimiento sobresaliente en una prueba exigente compuesta por 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo con más de 1.600 metros de desnivel positivo y una media maratón final, completando el recorrido en 5 horas, 35 minutos y 2 segundos.

Nieves Gemio, feliz tras cruzar la meta en Marbella. / Cedida

Muy bien en ciclismo

Pese a las dudas sobre su recuperación física tras Kona, la triatleta respondió con fuerza, destacando especialmente en el segmento ciclista, donde remontó 50 posiciones tras salir del agua en el puesto 87. Su esfuerzo la consolidó entre las mejores del mundo y demostró su capacidad para mantener un alto nivel competitivo en dos mundiales consecutivos.

Con este resultado, Gemio mejora la clasificación obtenida el año pasado en el Mundial Ironman 70.3 de Taupo (Nueva Zelanda) y cierra su mejor temporada hasta la fecha, logrando un histórico doblete mundial que refuerza su nombre entre las grandes triatletas amateurs del panorama nacional.

“Ha sido una temporada muy intensa, pero me quedo con la satisfacción de haber rendido al máximo en ambas pruebas y disfrutar de esta experiencia única”, comentó la deportista tras cruzar la meta en Marbella.

El rendimiento de Nieves Gemio confirma su crecimiento constante y consolida a esta triatleta extremeña como una de las referencias del triatlón femenino español.