Oro mundial para Paula Josemaría y Ari Sánchez

Paula Josemaría volvió a tocar el cielo del pádel mundial junto a su inseparable Ari Sánchez, al proclamarse campeonas de la FIP World Cup Pairs, el primer Mundial por parejas que se ha disputado en Kuwait. Un triunfo rotundo que reafirma su condición de mejor dupla del momento y las acerca al número uno de Gemma Triay y Delfi Brea, del que ya las separan solo 1.510 puntos y a las que este domingo superaron 6-3 y 6-3.

Para la jugadora de Moraleja este título tiene un sabor especial. No solo por los 2.000 puntos en juego para el ranking FIP, sino por la forma en que lo consiguieron: con autoridad, inteligencia táctica y una compenetración que volvió a marcar diferencias. En la imponente Arena Kuwait, Paula y Ari dominaron la final con un doble 6-3, imponiendo su ritmo desde el primer punto y demostrando que su confianza está de nuevo en su punto más alto.

El duelo comenzó con vértigo, con hasta seis break en el primer set y nueve en total, una rareza en una final de este calibre. En ese caos inicial emergió la versión más sólida de Paula Josemaría, que leyó cada pelota con temple y precisión. Su agresividad medida, su capacidad para cambiar el ritmo del juego y su sincronía con Ari fueron decisivas para inclinar la balanza.

Trabajo, trabajo y trabajo

«Venimos de partidos que se decidieron por pequeños detalles», explicaba Paula tras levantar celebrar la victoria. «El único secreto es trabajar duro, estudiar a las rivales y seguir creyendo en nosotras. Hoy demostramos un nivel muy alto y estamos muy contentas con lo logrado, porque ganar una final mundial a este nivel contra Gemma y Delfi no es nada fácil».

La moralejana, asentada desde hace varios años en la élite del pádel mundial, reivindica la constancia como su mayor triunfo. «Es difícil mantenerse siempre arriba. Hemos pasado momentos complicados, pero nunca dejamos de luchar ni de creer. En los malos momentos nos unimos aún más, analizamos qué podíamos mejorar y seguimos adelante. Esa es nuestra fortaleza», confesaba con emoción.

Paula y Ari, felices tras su victoria en Kuwait. / @padelfip

Su compañera, Ari Sánchez, corroboraba las palabras de Paula: «Jugamos un partido increíble. Ganarles a Gemma y Delfi después de tanto tiempo fue especial. Seguimos trabajando incluso cuando se decía que ya no estábamos al nivel. Pero la única respuesta posible está en la pista, y ahí demostramos quiénes somos».

El triunfo de Kuwait supone la tercera corona consecutiva para la pareja, tras las logradas en Milán y Giza. Una racha que las coloca como el dúo más en forma del circuito y que confirma la recuperación de su mejor versión: sólida en defensa, agresiva en ataque y con una confianza total.

Felicidad absoluta

Triay y Brea, líderes del ranking, no encontraron el camino para contrarrestar el empuje de la extremeña y la catalana. Paula y Ari controlaron el segundo set desde el 2-2, con un break al servicio de Triay que resultó definitivo. Desde ahí, manejaron el marcador con temple hasta cerrar el partido con otro 6-3 incontestable.

Más allá de los números, la victoria representa una reivindicación emocional para Josemaría, que ha sabido sobreponerse a los altibajos de la temporada. «Llevamos varios torneos jugando bien, mostrando a la Ari y la Paula que nos gustan, las que disfrutan y hacen disfrutar», dijo sonriente. «Este Mundial es muy importante, no solo por los puntos, sino porque nos hace felices. Es la recompensa al trabajo de todo el equipo».

La lucha por el trono mundial promete emociones fuertes hasta final de temporada, pero el mensaje desde Kuwait fue claro: el mundo del pádel tiene una reina extremeña que no se cansa de ganar.