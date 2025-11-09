El Al-Qázeres afronta un parón de dos semanas

La derrota del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura ante el Domusa Teknik (75-66) abre un periodo de dos semanas sin jugar, ya que su encuentro programado para el próximo sábado, en casa ante el Santfeliuenc, ha sido aplazado por la convocatoria de varias jugadoras para encuentros de la clasificación para el Mundial. Esa cita correspondiente a la octava jornada de la Liga Femenina Challenge ha sido resituado al 8 de diciembre.

Con Portugal acudirán dos de las tres lusas del equipo: la base Raquel Laneiro y la ala-pívot Josephine Filipe. También fue considerada seguramente Inés Ramos, que está protagonizando junto a sus compañeras un buen inicio de competición en España.

El conjunto que dirige Jesús Sánchez tendrá tiempo pues para reflexionar sobre su tropiezo en tierras vascas y no regresará a las pistas hasta el 22 de noviembre, cuando viajará a Logroño para enfrentarse al Bosonit. Su siguiente partido como local no será hasta el 29 de este mes contra el Unicaja Mijas.

Muchos aplazamientos

El Al-Qázeres no es desde luego el único afectado por esta ‘ventana FIBA’. De los encuentros que tenían que disputarse el próximo fin de semana ya se han disputado dos de forma adelantada, Osés Construcción Ardoi-Celta (62-66) y Melilla-Domusa Teknik (75-62). Aparte de la cita del Multiusos, para diciembre han quedado aplazados Canoe-Paterna, Castelló-Adareva y Recoletas Zamora-Bosonit. Sí que se disputarán en su fecha correspondiente el Baloncesto Sevilla-Lima Horta y el Azulmarino Palma-Unicaja Mijas.