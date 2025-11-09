Un triunfo de vértigo

Ficha: Extremadura 3-2 Estepona EXTREMADURA: Cristian;Samu Hurtado (Usama, m.67), Carlos Cordero, Ángel Cano (Maikel, m.70), Tala, Luis Nicolás, Zarfino, Callejón (Samu Manchón, m.67), Barace, Diego, Frodo. ESTEPONA: Joel Ruiz;Candelas, Lolo González, Juanan (Maxi, m.46), Castedo (Teijeira, m.80), Eneko, Sandi (Ballarín, m.57), Roi Tato (Dani Sancho,.57), Marín, Caro, Alberto (Samu, .46). GOLES: 1-0 Zarfino, min.10; 1-1 Dani Sancho, min.61; 1-2 Castedo, min.65; 2-2 Frodo, min.71; 3-2 Maikel, min.89. ÁRBITRO: Enrique Pareja (Ceuta). Amonestó con amarilla a los locales Cristian y Cano; y a los visitantes Enejo, Marín, Alberto y Maxi. INCIDENCIAS: 3.700 espectadores en el estadio Francisco de la Hera.

Pídase una entrada con final feliz y venga usted al Francisco de la Hera si quiere vivir emociones de verdad. Y si no lo creen, pregúntelo a cualquier aficionado del Extremadura, más al borde del desfibrilador que de una botella de agua en la barra del estadio. Otra vez, con remontada incluida (y ya van unas cuantas), el Extremadura sacó adelante un partido de vértigo ante un Estepona que fue práctico, pero que en todo momento parecía inferior a los azulgranas. Esto del fútbol va de meterla dentro y ahí, los de Cisqui, apuraron hasta el final. El gol de Maikel desató nuevamente la locura en un equipo que sigue soñando en grande.

Fue un partido de esos de los que merece la pena pagar la entrada. El equipo de Cisqui, a veces, juega a la ruleta rusa, pero no se le podrá reprochar al entrenador almendralejense de sus propuestas: valientes, atrevidas y repletas de sentido común. Siempre jugando al ataque. Mirando a portería contraria. Pase lo que pase.

La primera parte fue de claro dominio del Extremadura. De hecho, los azulgranas dejaron vivo a un Estepona por falta de acierto.

El primer gol del partido no se hizo esperar. Una larga jugada por la derecha acabó con un tiro trastabillado de Barace que, tras tocar en un defensa, quedó pausado en el punto de penalti para que la locomotora uruguaya, Gio Zarfino, remachara para dentro y le diera más decibelios al encuentro.

Aturdido por el gol, el Estepona quedó noqueado unos minutos. Ene sas, Dieguito tuvo el segundo, pero su disparo desde la frontal lo atrapó bien Joel Ruiz.

Fue en el inicio de la segunda parte cuando el Extremadura perdonó la vida al Estepona. Primero con otra gran jugada de Diego por banda izquierda cuyo golpeo cruzado se marchó lamiendo la base del palo de la portería de Joel.

Acto seguido, Zarfino hizo una jugada colosal por banda derecha y su centro lo remató mordido Barace con todo a favor. Monumental el partidazo de Zarfino, que se zampó el centro del campo acompañado de la sinfonía y pausa de Luis Nicolás, un jugador distinto que está conduciendo el barco azulgrana desde la posición del pivote central.

Volvió a tener muy cerca el segundo gol el Extremadura en varias oportunidades, pero fue el Estepona el que dio dos bofetadas a los costados para reventar el partido. La primera tras un error en transición defensiva. Carlos Cordero, que hizo otro partido monumental, perdió su único duelo del partido ante el delantero y Dani Sancho, de vaselina, empató ante la media salida de Cristian.

Casi sin tiempo para digerir el empate llegó el segundo del Estepona. Un jugadón por banda izquierda sirvió a Castedo dentro del área para reventar el balón a la escuadra contraria y hacer enmudecer el Francisco de la Hera. En un visto y no visto, el Estepona iba ganando y faltaban veinte minutos para el final.

Golpe de corneta

Dijo Zarfino en sala de prensa que él había vivido muchos partidos de estos en el Francisco de la Hera y que, cuando la cosa se pone fea, un buen golpe de corneta puede hacer levantar cualquier partido. Y tocó de nuevo.

A la salida de un córner muy bien ejecutado por Diego, Frodo remató de cabeza en el palo corto para hacer el empate y volver a dar vida al Extremadura. El gol igualó el choque y metió de lleno a la grada en el juego.

Zarfino perdonó de cabeza tras pase de Usama. Y Diego la tuvo desde fuera del área. El Estepona navegaba a por el empate, pero se equivocó. Joel perdió mucho tiempo al acar una pelota y el árbitro castigó al portero por pérdida de tiempo con un córner en contra en el descuento. Cosas que pasan. En el córner, Diego la puso y Maikel la remató para dentro. Tres puntos de vértigo. Y de oro para el líder.