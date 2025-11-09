Vencen San Antonio, BCB y Sagrado y caen Mérida, CBA y Moraleja

Igualdad entre victorias y derrotas entre los representantes de Extremadura en el subgrupo D-B de Tercera FEB.

El San Antonio Cáceres sigue en la zona alta tras imponerse a domicilio al Eiffage Dos Hermanas (75-80), repartiendo mucho el protagonismo anotador entre sus jugadores. Con el mismo balance (5-1) está el Vítaly La Mar BCB, que terminó con la imbatibilidad del Huelva Comercio con una gran contundencia (88-59). 31 puntos para Jake Wojcik. También terminó feliz el fin de semana el Lithium Iberia Sagrado Cáceres, que estrenó ante el San Fernando su casillero de triunfos (80-64).

En el otro plato de la balanza estuvieron Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad (65-83 frente al Alcalá Caja 87), Hache Publicidad Moraleja (106-51 en la pista del Baublock Gymnástica) y CBA Spain (72-43 en Peñarroya).