Victoria de prestigio del Mérida ante el Real Madrid Castilla

3 - MÉRIDA: Adrián, Jacobo Martí, Javi Domínguez, Luis Pareja, Vergés, Martín Solar, Raúl Beneit (Benny, min.69), Javi Areso (Gaizka Martínez, min.69), Chiqui (Rodrigo, min.85), Carlos Doncel (Manu Rivas, min.79) y Álvaro García (Artola, min.85) 0 - REAL MADRID CASTILLA: Fran González, David Jiménez, Joan Martínez (Manu Serrano, min.85), Valdepeñas, Diego Aguado, Manuel Ángel, Cestero, Daniel Yáñez (Leiva, min.73), César Palacios (Mesonero, min.85), Thiago Pitarch y Loren Zúñiga (Bruno Iglesias, min.58). Goles: 1-0 Luis Pareja, min.45; 2-0 Luis Pareja, min.48; 3-0 Valdepeñas (p.p.). Árbitro: Rubén Ruipérez. Castellanomanchego. Amonestó a los locales Luis Pareja, Raúl Beneit, Carlos Doncel, Chiqui y Gaizka Martínez. Y a los visitantes Diego Aguado, César Palacios y Daniel Yáñez. Expulsó con roja directa a David Jiménez, Manuel Ángel y al entrenador, Álvaro Arbeloa, en el minuto 95. Incidencias: Estadio Romano José Fouto. 4.625 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por la abuela del futbolista del Mérida, Vergés, y por la madre del alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

El Mérida ha conseguido vencer al Real Madrid Castilla en su casa por primera vez en su historia y lo ha hecho con un contundente 3-0, desarrollando un plan de partido sin fisuras y con un gran despliegue físico que supone que el equipo de Fran Beltrán, tras el arranque dubitativo de la competición, se coloque en la lista de candidatos a todo en esta competición.

Si el cuadro emeritense viene de completar la mejor temporada de su historia reciente, la victoria ante el filial madridista supone que los de Beltrán tenga un punto más, a estas alturas de la competición, que el Mérida de Guilló el ejercicio pasado. Todavía resta mucha competición y las rachas positivas o negativas son habituales en todos los equipos, como muestra el propio Castilla que tras cuatro derrotas seguidas fue capaz de enganchar cinco victorias, siendo la mejor racha del campeonato, hasta que ha caído en el Romano. También es cierto que los emeritenses están en un momento en el que miran claramente hacia arriba.

Luis Pareja, sobresaliente

Beltrán volvió a ajustar su once de partida: la ausencia por sanción de Lancho, fue solventada por Luis Pareja que se marcó el mejor partido con la elástica romana, pues consiguió dos goles, el segundo de gran factura, y defensivamente hizo una muralla junto a Javi Domínguez. A Beltrán le ha aparecido un bendito problema, pues los cuatro centrales están en un gran momento. Para el lateral derecho, mantuvo la confianza en Jacobo Martí, que respondió con buena nota en un partido muy exigente. Por delante, en el flanco diestro volvió Areso para que Doncel se colocara detrás de Álvaro García. En líneas generales, incluyendo los que salieron en la segunda parte, fue el mejor partido del equipo a nivel individual y colectivo.

A los seis minutos llegó el primer remate peligroso del goleador de la tarde, pero Pareja estaba muy forzado y su cabezazo a un centro desde la izquierda se fue fuera. La respuesta madridista llegaría solo un minuto después, al robar un balón en campo contrario, Pitarch, que fue el mejor del partido, se internó por la izquierda, dio el pase atrás y Yáñez mandó fuera un disparo muy claro.

Siempre hubo mayor posesión por parte madridista y su calidad individual daba esa sensación de que siempre podían pasar cosas, sin embargo, la buena organización defensiva y el despliegue físico de los locales provocaba, que por momentos, diera la sensación de que los emeritenses estaban cómodos en el choque, sin embargo, una jugada aislada de Pitarch en el minuto 25 en una buena transición supuso que el disparo intencionado de este se fuera lamiendo el palo izquierdo de la portería de Adrián. Lo cierto es que el portero del Mérida tuvo su primera atajada en el 37 tras un disparo desde la frontal de Yáñez.

Los goles

Una de las novedades del cuerpo técnico del Mérida es la presencia de un técnico exclusivamente para las jugadas a balón parado y está funcionando. El primer gol llegó en el minuto 45, un saque de banda lanzado al corazón del área por Vergés, es peinado por un jugador local, a continuación, Álvaro García buscó el remate de chilena, pero el balón rebotado le cayó a Pareja que lo aprovechó para adelantar a los suyos. Tras la revisión del cuarto árbitro, Arbeloa, técnico madridista, pidió que el árbitro fuera a revisarlo de nuevo por si existía algo punible, pero el tanto subió. La alegría fue aún mayor cuando, tras un córner, el rechace le cayó a Javi Domínguez, habilitó al propio Pareja y este se convirtió en delantero centro por momentos. Primero se llevó el balón de espuela con mucha calidad para internarse en el área, cuando parecía que se quedaba sin campo, quebró hacia dentro a Valdepeñas y con un fortísimo disparo batió a Fran González. El delirio llegó en las gradas, pues no daba la sensación de que el encuentro se fuera a ir al descanso con tal ventaja en el marcador, de hecho, en la última acción del primer acto, estuvo muy cerca de marcar el filial madridista.

Se preveía una segunda parte de sufrimiento, con un Castilla monopolizando la pelota y el Mérida intentando sentenciar a la contra, sin embargo, además de eso, los romanos también realizaron un despliegue físico importante para presionar en campo contrario y mantener lo más alejado posible al rival del área propia.

El buen hacer local pudo tener el premio del tercer gol, en una acción de saque de banda por la izquierda, que pilló despistada a la defensa madridista para que Doncel centrara a Raúl Beneit que llegaba completamente solo, pero su remate dio en la cepa del palo. La respuesta visitante fue en la jugada siguiente, además muy parecida, también un centro raso con remate desde la derecha de Yáñez que se fue fuera por poco. Era el minuto 63 y la última vez que el Castilla tuvo una opción real de marcar. El Mérida, por su parte, pudo conseguirlo en el 69 por mediación de Chiqui, tras una gran acción individual por la izquierda, terminó internándose en el área, puso su cuerpo por delante para que el central no pudiera tocarle y su disparo potente y a boca jarro fue repelido, en una gran acción por González, demostrando por qué es el portero de la selección española sub-21.

Que el Mérida marque tres goles y Álvaro García no esté cerca es muy raro, de ahí que suya fue la presión al central Valdecañas para obligarle a que cediera a su portero, la cesión fue errónea y en el minuto 72 los emeritenses celebraron la goleada.

A partir del tercer tanto, los madridistas desaparecieron y protagonizaron en la última acción del choque un acto impropio del club que representan. David Jiménez cometió una entrada terrorífica por encima de la rodilla sobre Vergés que le supuso la expulsión. A partir de ahí, se montó una tangana por la tensión de las que no suelen pasar a mayores hasta que el capitán madridista, Manuel Ángel, agredió a Martín Solar viendo también la roja directa. Para completar el cuadro bochornoso, el propio entrenador, Álvaro Arbeloa también fue expulsado.

Apoyados por los 4.625 de la grada, el Mérida vuelve a su estado de felicidad.