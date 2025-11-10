El Bambatam Rena se aúpa al liderato de la Tercera de fútbol sala tras imponerse al Arroyo

Vuelve a estirarse la clasificación en el grupo 23 de Tercera División de fútbol sala. Solo ganó uno de los tres equipos que llegaban a esta cita empatados en el liderato. En enfrentamiento directo entre dos de ellos, el Bambatam Rena se impuso 3-6 al Arroyo Ferroluz, mientras que en el otro, marcador sorpresa al ganar Casar 3-5 al Torrecillas.

En la clasificación está por determinar un resultado de la jornada anterior cuando fue suspendido el partido Castañar-Jarandilla con 2-5 en el marcador a falta de tres minutos y medio. El Comité de Competición ha pedido a los clubs implicados que digan si prefieren jugar el tiempo que falta o dar por terminado el choque con este resultado.

A falta de la decisión final, Rena es líder en solitario con 21 puntos; Granja y San José tienen 19; Jarandilla, Arroyo y Torrecillas 18. Completan la zona alta Almendralejo con 15 y Navalmoral con 14. Castañar suma 10 puntos; Salvatierra 9; Villagarcía, Talayuela, Cáceres, Casar y Burguillos igualan con 8 puntos cada uno y hundido en la última plaza está Badajoz con 2.

Derrota en casa del Arroyo

En esta novena jornada sus aficionados vieron perder por primera vez en casa al Arroyo. Fue superado 3-6 por un Bambatam Rena que ganaba ya 0-3 al descanso y en un competido final la victoria se decantó para los visitantes. Además, en uno de los partidos jugados el domingo por la tarde, el equipo de Casar de Cáceres lograba su primer triunfo a domicilio imponiéndose en Torrecillas de la Tiesa por 3-5. Derrota en casa de un equipo que era colíder del torneo.

Por otro lado, en Jarandilla de la Vera se vio un partido apasionante en el Jarandilla 10-Badajoz GV Energía ACV 8. A falta de 40 segundos para el fina ganaban los visitantes 7-8 y el equipo verato terminó logrando la victoria al anotar tres goles más. En los locales Roberto Cano marco cinco tantos y Borja Bermúdez hizo cuatro en los visitantes.

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 23 DE LA TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

Y se aferra a las primeras posiciones el Colegio San José tras ganar 6-2 al Alfar Salvatierra. Marcaron Dani del Sol 2, Markkino, Rober, Javi Burgos y Batalla en el cuadro ganador y Roberto y Tomás en el perdedor. Por su parte, el Fex Multiseguros Navalmoral sigue remontando y logró su cuarta victoria consecutiva al derrotar 5-4 a un Villagarcía que llegó a ir ganando 0-3. Sete 2, Javi, Sergio y en propia meta en los goles locales y José Manuel, Sergio, Iván y José en los visitantes. Idéntica cifra total de goles en el Castañar 3-Cáceres Universidad 6; Álvaro, Marcos y en propia meta en los tantos locales y Pablo 3, Puchu, Cano y Miguel en los visitantes.

Además, Burguillos 2-Granja 5 en un partido en el que los de casa empezaron mandando 2-0 en el electrónico para terminar superados en la segunda mitad. Goles locales de Andrés y Jaime y visitantes de Alex 2, Manu, Jesús y A. Sánchez. Y sigue acechando las plazas de playoff el Ciudad de Almendralejo que volvió al camino de las victorias goleando 7-1 al Buhersa Fyerpa Talayuela; el 4-0 a descanso dejaba virtualmente sentenciado el choque.

El próximo fin de semana se disputará la décima jornada. Al viernes se adelanta el partido Salvatierra-Arroyo y el sábado se disputarán los demás; destacan los enfrentamientos Rena-Burguillos, Granja-Navalmoral, Cáceres-Jarandilla y Badajoz-San José.