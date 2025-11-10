Extremadura firma un gran debut en la Copa de España

La selección extremeña ha firmado un gran debut en la Copa de España de ciclismo en pista. Fue en Valdepeñas, con una buena progresión global y un nombre destacado: Laura Pérez, que acabó tercera.

La expedición extremeña llegaba a la localidad manchega con Miguel Ángel Gómez, Sergio Sánchez, Laura Pérez y Carolina Martín, con los técnicos Miguel Iglesias y Darío Jiménez. Finalmente, Elsa Gil causaba baja por enfermedad.

Tras los entrenamientos oficiales, del debut en competición para Laura Pérez, que completó una gran actuación en la prueba de velocidad, logrando un excelente 0:14,082 y el tercer mejor tiempo en su primera participación nacional.

Cadete

En scratch cadete, Carolina Martín superó la clasificatoria con solvencia, mostrando una buena evolución y sumando experiencia en la final. Por su parte, los juniors Miguel Ángel Gómez y Sergio Sánchez también consiguieron clasificarse para sus respectivas finales, confirmando el buen nivel del grupo.

Relata la Federación Extremeña de Ciclismo que las finales, tanto para Carolina, Miguel Ángel como para Sergio, "fueron principalmente de aprendizaje y experiencia". Aunque no llegaron los mejores resultados, "se desenvolvieron bien dentro de los grupos de 24 participantes, algo muy positivo y nuevo para ellos, ya que no están acostumbrados a ese ritmo y nivel competitivo en los entrenamientos".

Las pruebas fueron dejando muy buenas sensaciones, con una mejora constante de los cuatro corredores a lo largo de los dos días. El esfuerzo tuvo recompensa con el podio de Laura Pérez, que cerró su participación con ese tercer puesto en su primera aparición, destacando además en la prueba de keirin.

En definitiva, dice la territorial, ha sido una "primera Copa de España de Pista muy positiva para la selección extremeña, que continúa sumando experiencia y resultados en el inicio de la temporada nacional".