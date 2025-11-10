El Extremadura saborea un sorteo de Copa del Rey como líder

El Francisco de la Hera se prepara para ser, un año más, el ‘Wembley’ del fútbol regional. Es hablar de la Copa del Rey y asoma Almendralejo siempre en la cabecera. En los últimos años, casi siempre, para ser sede de cualquier equipo modesto que pedía prestada su casa, casos de Santa Amalia, Hernán Cortés o Gévora, que disfrutaron de lo lindo ante Villarreal y Betis, por dos veces. Pero ahora es el Extremadura el que encabecerá el cartel. Y ese cartel se sabrá este martes, en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey que se celebra,a partir de las 13.00 horas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El Extremadura es el único superviviente extremeño y se medirá, sí o sí, ante un rival de Primera División. Lo hará, sí o sí, en el estadio Francisco de la Hera, entre el 2 y 4 de diciembre, según decidan las televisiones.

Los de Almendralejo irán en el grupo 2 del sorteo, por lo que ya conocen cuáles pueden ser sus rivales. Hay ocho opciones: Real Betis, Sevilla, Villarreal, Valencia, Elche, Levante, Rayo Vallecano o Getafe. Uno de ellos jugará en diciembre en el Francisco de la Hera.

Preferencias

El Real Betis o el Sevilla son los dos deseados por el Extremadura. Tanto por la plantilla como por el club. Y, sobre todo, por los aficionados, ya que hay una gran vinculación siempre con los equipos sevillanos por su cercanía. Jugar ante uno de ellos sería prácticamente asegurar un lleno en el Francisco de la Hera y vivir una noche mágica. Como las de antaño.

Las otras dos preferencia serían Valencia o Villarreal, dos equipos que también le darían mucho caché al cartel. El Villarreal siempre es atractivo y, además, este año cuenta con la vitola de equipo de Champions. El Valencia también es un histórico del fútbol nacional.

Sobre la Copa del Rey habló Cisqui, entrenador de los azulgranas, nada más acabar el partido ante el Estepona: «Nos da igual quién toque. Sabemos que será un Primera y queremos competir. No vamos a salir a ver qué pasa: vamos a currar desde el primer minuto. Que la afición disfrute, y ojalá al final disfrutemos todos».

También habló del encuentro el uruguayo Gio Zarfino, el mejor de los azulgranas en la remontada ante el Estepona: «Que venga el que tenga que venir. Aquí el que venga lo va a pasar mal. Somos un equipo dificilísimo de ganar. Humildad, trabajo y sacrificio: eso nos identifica».

Liderato

El Extremadura vivirá este sorteo en un momento dulce de la temporada. La victoria ante el Estepona ha hecho más líder al cuadro de Almendralejo que, además, vio como los de atrás pinchaban en sus partidos. Ahora toca visitar el campo del Puente Genil, el domingo a las 17.00 horas, un equipo recién ascendido, pero con campod e césped artificial, donde el Extremadura no se ha amoldado bien tras la derrota de hace dos semanas ante el Antoniano.