El Mérida ya mira para arriba

El Mérida se encuentra en el mejor momento de la temporada al haber conseguido enlazar cuatro jornadas consecutivas sin perder, con tres victorias y un empate, siendo, además, la primera vez en la campaña que engancha dos victorias seguidas. Estos buenos números le han aupado a la octava posición con 16 puntos, a dos del quinto clasificado, su rival del domingo pasado, el Real Madrid Castilla. Por detrás, ha conseguido alejarse a cuatro puntos del descenso. Estos guarismos también suponen que el equipo de Fran Beltrán sea el que más puntuación tiene en todas las participaciones del club en Primera Federación a estas alturas del campeonato. «Gracias a unos chicos que, veinte de ellos se han puesto la camiseta por primera vez esta temporada, y luego, a cinco tremendos representantes de lo que es el Mérida y su ADN», reseñaba el preparador al recordar ese dato histórico.

Esta mejoría del equipo, además de en sensaciones y resultados, también se ve reflejada en el golaveraje general que, tras el mal inicio, ha conseguido que se equilibre en cero, con quince goles tanto a favor como en contra. Cabe recordar que, en este tramo de cuatro encuentros, el Mérida ha tenido tres porterías a cero y ha recibido solo un gol, mientras que en la faceta goleadora ha destacado con ocho tantos.

Piropos a la afición romana

Tras la victoria ante el filial madridista, Beltrán destacaba que «es imposible valorar el partido sin valorar lo que ha hecho la afición hoy. Dudo mucho que haya otro campo de esta categoría que ruja como lo hace este estadio cuando estamos todos enganchados». Tras destacar el papel de la afición, el entrenador se acordó de sus futbolistas afirmando que «todos los jugadores estuvieron a la altura de ese ambiente durante muchos minutos, contra un equipo de un nivel altísimo, así que, para mí, es un día de dar enhorabuena a la gente por cómo nos ha animado y enhorabuena a mis jugadores».

Más allá de la actuación coral de todo el equipo, destacó la participación de Luis Pareja en su debut como titular esta campaña, con los dos primeros goles del encuentro. En este sentido, Beltrán indicaba que el central «se lo merece más que nadie» y explicaba las dificultades por la lesión que había arrastrado desde la temporada pasada: «Cuando firmo me dan un listado y digo que quiero que renueve, porque conocía de sus capacidades, me gusta tener la línea muy alta y él es un defensor con mucha velocidad. La lesión se fue alargando, le costó volver a entrar, creo que tenía tantas ganas de participar que incluso en los entrenamientos quería mostrar cosas sin estar bien, pero ahora lleva un mes que está entrenando muy bien. Por plan de partido sentíamos que era su día, estaba preparado, y más allá de los goles, hace una gran gestión de la tarjeta, que, para mí, era la menos justa».

La tangana final

La polémica del encuentro apareció en las postrimerías del choque con las dos expulsiones a los jugadores del Castilla además de al propio entrenador, Álvaro Arbeloa, que se descolgó en sala de prensa defendiendo que el partido planteado por el Mérida habido sido una «guerra». Seguramente, por la relación personal entre ambos, Beltrán casi que justificó la declaración diciendo que «nos ponéis el micrófono demasiado pronto, las pulsaciones todavía están altas y siempre es más fácil cuando se gana que cuando se pierde». A pesar de esto, opinó que durante el partido había habido «demasiada amarilla por faltitas y excelente gestión de los jugadores gestionando una amarilla desde muy pronto sin bajar la intensidad. Si nosotros hubiéramos sido agresivos de más, es imposible que hubiéramos acabado con once con el listón que ha puesto el árbitro».

En definitiva, esta victoria ha servido para demostrar que «este nivel lo tenemos, pero el fútbol va de no pararse, esto nos tiene que servir de motivación, nos tiene que dar confianza, yo ya la tenía, si los jugadores necesitan esta victoria, perfecto, pero ahora toca recuperar bien y pensar en el siguiente partido».

Amistoso ante el Brentford B

La siguiente cita será el sábado a las 16.15 horas en el estadio de Pasarón para enfrentarse al Pontevedra. Antes, este martes, el equipo jugará un amistoso contra el Brentford B a partir de las 18.00 horas en el Romano con entrada gratuita para los socios y con un precio de 5 euros para el resto. Informa el club que todos los asistentes serán ubicados en tribuna y que la ocupación de los asientos será por orden de llegada sin reserva para los abonados.