El Vítaly BCBadajoz es líder solitario en masculino y hay pleno extremeño en la Ribésalt

Nuevas emociones para el baloncesto extremeño. En Primera Nacional Masculina, el Vítaly La Mar BCBadajoz UEx se impuso al Politécnica UEX SM Basket y se coloca líder en solitario, con un partido más que su perseguidor directo, el Baloncesto Badajoz, que descansó esta jornada. Por su parte, el Maven Premium Guadalupe cayó en casa ante el Escayolas Paco ADC Baloncesto; el filial del San Antonio Cáceres Basket superó con autoridad al Graginsa UBA Almendralejo; y el Finca Sagrado Cáceres consiguió una trabajada victoria a domicilio frente a Verde y Sostenible Mérida Masculino. Finalmente, completeó la jornada la victoria del CBA Spain sobre Electromercantil CB Plasencia en la ciudad placentina.

En la Liga Ribésalat, que disputan tres equipos extremñeos junto a los castellano-manchegos, el Baloncesto Badajoz recuperó el encuentro aplazado de la jornada 2 con victoria ante el Ferial Plaza Guadalajara. Mientras, también vencieron como locales el Toyota Novomotor San Antonio y el MF Renovables Al-Qázeres al Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar y Ferial Plaza Guadalajara, respectivamente.

Primera Nacional masculina / Jornada 5

Maven Premium Guadalupe 61-Escayolas Paco ADC Baloncesto 84

Escayolas Paco ADC Baloncesto se impuso con autoridad a Maven Premium Guadalupe. Desde el inicio, los visitantes marcaron el ritmo del partido, cerrando la primera parte con una clara ventaja. En la segunda mitad, mantuvieron su intensidad ofensiva y control del juego, ampliando la diferencia. El mejor jugador de los pacenses fue Raúl Montesinos con 12 puntos, 9 rebotes y 13 de valoración, mientras que en los cacereños destacó Víctor Mariano con 18 puntos, 2 rebotes y 22 de valoración.

Politécnica UEX SM Basket 67-Vítaly La Mar BCBadajoz UEX 98

Vítaly La Mar BCBadajoz UEX consiguió una contundente victoria ante Politécnica UEX SM Basket. Desde el inicio, los visitantes dominaron el encuentro, alcanzando el descanso con una amplia ventaja. En la segunda mitad mantuvieron su ritmo y eficacia ofensiva, lo que les valió para ser superiores durante todo el partido. El mejor jugador cacereño fue Jesús María Ruiz con 24 puntos, 4 rebotes y 19 de valoración, mientras que en los pacenses destacó Leonard Tompea con 25 puntos, 4 rebotes y 26 de valoración.

San Antonio Cáceres Basket 71-Graginsa UBA Almendralejo 52

San Antonio Cáceres Basket se impuso con solvencia al Graginsa UBA Almendralejo. El conjunto cacereño tomó el control desde la primera mitad, cerrando el descanso con un 39-29 a su favor. En la reanudación mantuvo su buen nivel defensivo y amplió la ventaja, certificando una victoria sólida y merecida ante su afición. El mejor de los locales fue Javier Blanco con 11 puntos, 8 rebotes y 20 de valoración, por su parte en los visitantes destacó Víctor Manuel Cavero con 11 puntos, 9 rebotes y 12 de valoración.

Verde y Sostenible Mérida Masculino 68-Finca Sagrado Cáceres 71

Finca Sagrado Cáceres logró una ajustada victoria frente a Verde y Sostenible Mérida Masculino. Los visitantes comenzaron mejor, llegando al descanso con una pequeña ventaja de 6 puntos. Aunque Mérida apretó en la segunda mitad, el conjunto cacereño supo mantener la calma en los minutos finales para asegurar un triunfo muy trabajado. El mejor de los emeritenses fue Gonzalo Bermejo con 23 puntos, 2 rebotes y 25 de valoración, mientras que en los cacereños destacó Jaime Sánchez con 13 puntos, 6 rebotes y 14 de valoración.

Electromercantil CB Plasencia 60-CBA Spain 66

CBA Spain logró una trabajada victoria ante Electromercantil CB Plasencia. El conjunto visitante tomó ventaja en la primera parte gracias a su acierto ofensivo, pero los locales reaccionaron tras el descanso y recortaron diferencias. Sin embargo, pese al esfuerzo final de Plasencia, CBA Spain supo mantener la calma y asegurar el triunfo. El mejor de los locales fue Pablo Bayle con 24 puntos, 10 rebotes y 15 de valoración, por su parte en los visitantes destacó Ismael Fernández con 20 puntos, 6 rebotes y 25 de valoración.

Primera Nacional femenina / Jornada 2

Baloncesto Badajoz 63-58 Ferial Plaza Guadalajara

El Baloncesto Badajoz protagonizó una gran remontada para vencer al Ferial Plaza Guadalajara. Tras una primera mitad complicada que terminó 28-41, las pacenses reaccionaron con una excelente segunda parte, firmando un parcial de 35-17. Su intensidad defensiva y acierto en los minutos decisivos les permitió dar la vuelta al marcador y llevarse una victoria de mucho mérito. La mejor jugadora de las locales fue Raissa Lucas con 15 puntos, 13 rebotes y 19 de valoración, mientras que en las guadalajareñas destacó Andrea Santos con 21 puntos, 12 rebotes y 32 de valoración.

El Baloncesto Badajoz Femenino ganó este fin de semana. / Cedida

Primera Nacional femenina / Jornada 4

Toyota Novomotor San Antonio 60-Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar 52

Toyota Novomotor San Antonio se impuso a Gestoría Mercantil – CD Grupo76 Alkasar en un encuentro muy igualado. El equipo local tomó una ligera ventaja al descanso, pero con un sólido trabajo defensivo en la segunda mitad consiguió mantener el control del partido para asegurar una valiosa victoria ante un rival competitivo. La mejor jugadora de las cacereñas fue Noelia Pariente con 16 puntos, 12 rebotes y 26 de valoración, mientras que en las visitantes destacó Raquel Felipe con 14 puntos, 4 rebotes y 13 de valoración.

MF Renovables Al-Qázeres 61-Ferial Plaza Guadalajara 56

MF Renovables Al-Qázeres logró una gran victoria ante Ferial Plaza Guadalajara. El conjunto local empezó fuerte, llegando al descanso con una ligera ventaja de 35-30. En la segunda mitad, el partido se mantuvo muy igualado, pero Al-Qázeres supo gestionar mejor los últimos minutos para asegurar un triunfo importante en casa. La mejor jugadora de las locales fue Laura Moro con 10 puntos, 6 rebotes y 15 de valoración, por su parte, en las visitantes destacó Duna del Valle con 17 puntos, 1 rebote y 16 de valoración.