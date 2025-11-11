Buena actuación de la cacereña Aurora Binder en el Circuito Europeo

Gran experiencia y aprendizaje los vividos este fin de semana en Budapest para la cacereña Aurora Binder quien formó parte de la delegación española junto con su maestro y entrenador nacional, Gabriel Ferrá, para el Circuito Europeo Cadete de Esgrima, donde se dan cita más de 800 deportistas (423 en categoria masculina y 417 en femenina).

Formada desde los 9 años en la Escuela de Esgrima Acero, destacó en el apartado individual, donde logró clasificarse 184 entre 417 tiradoras pasando su poule con solvencia y quedando exenta de la primera ronda de eliminación directa. La joven cacereña representó bien a la cantera y el potencial del deporte extremeño. «Su presencia en Budapest no solo fue un éxito personal, sino también un motivo de orgullo para la comunidad autónoma, poniendo en valor el trabajo, la disciplina y el talento que se forja en los clubes y escuelas de la región», afirma el técnico.

Más destinos

En la primera competición europea de la temporada las sensaciones han sido muy positivas. Los siguientes destinos serán Grenoble, en Francia y Samorin en Eslovaquia.

Fue, díce el el enternadora, un genial fin de semana de competición de alto nivel representando a nuestro país. Gracias a PetroGold y a la Real Federación Española de Esgrima por la confianza depositada en nuestra tiradora, su entrenador y su trabajo», agradece también Ferrá.