Cáceres Patrimonio: Claves para un mal arranque

Seis partidos ligueros y cuatro derrotas, las mismas que contabilizaba en la decimoquinta jornada de la temporada anterior. Pero cualquier comparación entre el Cáceres Patrimonio de la Humanidad actual y el de la 24-25 resulta especialmente odiosa: para empezar se ha sufrido un recorte en el presupuesto que, sin datos oficiales, se estima en 70.000 euros. Así es que la plantilla que maneja Jacinto Carbajal es bien distinta que la que entrenaba Adriá Alonso. Y el rendimiento, también. Estos son los principales problemas que arrastra el equipo, que afronta lleno de picores el siguiente compromiso (domingo en la pista del Logrobasket a las 17.30 horas).

Jacinto Carbajal, en un tiempo muerto. / Jorge Valiente

La economía obliga a apuestas arriesgadas

El dinero y el talento suelen ir de la mano cuando se acude al mercado, momento supremo para explicar lo que pasa después. Así es que entre Carbajal y el nuevo director deportivo, Lorenzo Díaz, tuvieron que echarle imaginación el pasado verano, echando sus redes sobre todo en la categoría inmediatamente inferior, la Tercera FEB. Acertaron de pleno con Wildens Leveque, pero Nico Marina, Juan Santos y Patrick Lima no han aportado demasiado por ahora.

El esfuerzo en jugadores de la misma Segunda FEB tampoco está resultando redondo. Albert Lafuente, Matteo Strikker, Álvaro Palazuelos y Alex Mazaira venían de firmar buenas temporadas, aunque en el caso de este último, al igual que sucede con Luis García en el Tarragona, en un equipo que terminó último de su grupo, el Zornotza.

Otra apuesta bien arriesgada fue la de DJ Foreman, que había destacado en una competición claramente menor como la segunda división portuguesa. Que ya no termina de cuadrarle al entrenador lo sugiere que ante el Biele ISB el pasado sábado solo jugó 9 minutos. Y no es la primera vez.

En el fondo, los nombramientos de Carbajal y Díaz también obedecieron a lo mismo: nunca el técnico había dirigido a un equipo masculino profesional y nunca el ejecutivo había ejercido de ello en un club deportivo. Ambos cobran bastante menos que sus respectivos antecesores, Alonso y Joaquín Rodríguez, y además disponen de vivienda propia en la ciudad, lo que también supone un ahorro.

Patrick Lima (de espaldas) y DJ Foreman. / Jorge Valiente

La aportación de los teóricos suplentes

La primera consecuencia fue una diferencia enorme de producción entre el núcleo principal, formado por Lafuente, Palazuelos, Strikker, Mazaira y Leveque, y el resto, así es que hubo que empezar a mezclar a teóricos titulares y suplentes para que con el segundo quinteto el marcador no se viniese abajo.

Los resultados han sido desiguales porque si bien se mejoró ante el Jaén Paraíso Interior, frente al Biele se volvió a encajar una derrota que, eso sí, pudo ser perfectamente una victoria de no entrar el último triple del rival.

Nico Marina entra a canasta. / Jorge Valiente

La necesidad de ayuda en la dirección de juego

Empieza a ser obvio que el Cáceres necesita algún tipo de refuerzo. Ya se ha hecho una prospección seria de lo que puede venir y el retrato robot apunta a un base que fortalezca la dirección de juego y desplace a Lafuente al puesto de ‘2’. Ni el catalán ni Marina, este con los 17 años recién cumplidos, se están haciendo con las riendas de los partidos más que ocasionalmente.

El problema es que el Cáceres no quiere ‘melones cerrados’, sino jugadores contrastados en esta categoría o una superior, a poder ser nacionales. Y ahí el margen de maniobra está siendo muy escaso.

También, y con alguna salida de por medio, se vería con buenos ojos reforzar el juego interior con algún jugador polivalente que apoyase la labor tanto de Strikker como de Mazaira, ambos por ahora por debajo de lo que aportaron en el Archena y el Zornotza, respectivamente.

Wildens Leveque intenta hacerse un hueco en la zona rival. / Jorge Valiente

‘Levequedependencia’

Todo esto ha dejado demasiado solo a Wildens Leveque, que promedia 16,7 puntos y 9,5 rebotes para 24,3 de valoración, líder de la liga en este último aspecto, incluyendo un estratosférico 66% de acierto en tiros de dos puntos. De los 447 puntos que acumula el Cáceres de valoración, prácticamente un tercio (146) son suyos.

El problema es que los rivales están empezando a sobremarcarle a sabiendas que el juego verde gira alrededor de él.Sus dos últimas actuaciones no han sido de hecho tan rompedoras como las anteriores. Y luego está el peligro de que precisamente sus buenas actuaciones acaben llamando la atención de algún otro club que le haga una oferta irrenunciable.

Albert Lafuente bota el balón. / Jorge Valiente

Ataque cuestionable (y otros malos números)

Las consecuencias negativas se están viendo sobre todo en ataque. Con 71 puntos anotados de media, solamente un equipo encesta menos en el grupo Oeste, y por muy poco: el Jaén (70). El sufrimiento se centra en un aspecto tan importante hoy en día como los triples, en el solo se anota un 30,2% de los lanzados (decimotercero de 16 equipos). Además, el Cáceres es noveno en porcentaje de tiros de dos puntos (50,5%) y undécimo en tiros libres (70,3%).

Su balance entre balones robados (5 por encuentro, el peor de la liga) y perdidos (15,7, cuarto) es otro aspecto que hay que solucionar con urgencia. Al menos no está mal posicionado en rebotes (36,3, quinto) y asistencias(14,2, séptimo).

Las excesivas protestas a los árbitros también se están pagando caras, con las eliminaciones tempranas de Mazaira y Lima ante Ponferrada y Biele como ejemplos más evidentes. También fueron muy evitables varias técnicas consecutivas frente a la Cultural en un momento importante.

Erikas Kalinicenko observa el partido desde el banquillo. / Carlos Gil

Esperando la lejana vuelta de Kalinicenko

Ni siquiera existe el consuelo de ver cerca el retorno de su ‘fichaje invernal’, Erikas Kalinicenko, lesionado el pasado mes de marzo cuando era el máximo encestador del equipo. Todavía le restan varios meses para estar totalmente recuperado de la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Se confía en que suponga un salto de calidad muy necesario, pero por ahora habrá que seguir apretando los dientes a la espera de tiempos mejores.