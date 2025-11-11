Extremadura-Sevilla, plato fuerte de la Copa del Rey

El Francisco de la Hera se prepara para vivir una noche mágica de la Copa del Rey. El sorteo celebrado en Las Rozas ha querido un Extremadura-Sevilla para la segunda ronda del torneo del KO, un partido con un cartel romántico, tanto para azulgranas como para sevillistas, donde la figura del malogrado José Antonio Reyes emerge casi de forma natural.

Era el Sevilla uno de los equipos deseados por la expedición azulgrana. "Estamos muy felices y encantados con este emparejamiento. Sabemos de la grandeza del Sevilla, como club y como institución, tenemos ese ligazón con José Antonio Reyes y, por supuesto, es algo que se merecía nuestro equipo, nuestros jugadores y nuestra afición. Que nos toque el Sevilla es de locos porque es un club grande", decía Manuel Mosquera, director deportivo del Extremadura.

Pepe Reynolds, secretario del consejo de administración del club, también expresó su felicidad por la suerte en el sorteo para el Extremadura "porque es una eliminatoria preciosa que apunta a un lleno en Almendralejo. Estamos encantados con el sorteo".

El partido se disputará entre el 2 y 4 de diciembre y dependerá de qué televisión eliga la retransmisión, aunque ya en Las Rozas se comentaba que era el partido con más cartel de toda la segunda ronda, por lo que espera un horario Prime Time de televisión.

El Extremadura tiene algo menos de un mes para preparar un partido que apunta a un lleno histórico en el Francisco de la Hera. Hay que tener en cuenta que el Sevilla tiene el desplazamiento a apenas hora y cuarto para su afición y serán muchos los sevillistas que vengan a ver el partido. También hay muchos aficionados del Sevilla repartidos por Extremadura que contactarán con el club para entradas.

Para la plantilla también ha sido una enorme alegría el emparejamiento porque todos querían o Sevilla o Betis. Además, económicamente, el partido puede dejar un pellizco importante para las arcas económicas del club azulgrana.