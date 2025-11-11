Seis medallas para Extremadura en el Campeonato de España de escalada en hielo

El equipo de escalada en hielo de Extremadura, integrado íntegramente por miembros del Club de Escalada Cereza Wall de Plasencia, ha logrado un histórico botín de seis medallas en el I Campeonato de España de esta disciplina, celebrado el pasado fin de semana en Getafe.

En la categoría juvenil, Gonzalo Escudero y Ana Veiga se proclamaron campeones absolutos al colgarse el oro. En la categoría absoluta, Maite Vila y Javier Paredes se alzaron con el título de campeones de España, mientras que Jorge Veiga consiguió la medalla de plata y Yago Real la de bronce.

Completaron la brillante actuación extremeña dos cuartos puestos en la categoría absoluta: María Paredes y Lucas Pérez, que rozaron el podio en una competición de alto nivel.

Este éxito consolida al Club Cereza Wall como referente nacional en escalada en hielo, una modalidad que exige fuerza, técnica y precisión en estructuras artificiales. El campeonato, organizado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), reunió a los mejores especialistas del país en las instalaciones de Getafe.

Los deportistas extremeños regresan a Plasencia con el orgullo de haber dominado el estreno de esta competición oficial en España, demostrando el potencial de la cantera regional en deportes de invierno y montaña.