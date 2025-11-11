'Warning' del Cacereño en Valdebebas

‘Warning, warning’ en Valdebebas (14.00, sábado). Y no solamente por el mal momento por el que pasa el Cacereño, sino también por las quejas de su próximo rival, el Real Madrid Castilla, tras lo ocurrido en el partido en Mérida, donde además se llevó un contundente 3-0.

En el filial blanco, su propio entrenador, Álvaro Arbeloa, se quejó amargamente del trato arbitral hacia su equipo. En el Cacereño han tomado nota y se espera que este factor no pese. «Al Castilla se le puede hacer de todo», dijo el exlateral blanco, uno de los tres expulsados al final del encuentro.

Ni Arbeloa ni los jugadores David Jiménez ni Manuel Ángel podrán estar ante el decano extremeño porque los tres serán sancionados. Pero en el Madrid Castilla dicen que el problema va más allá del arbitraje del Romano del domingo, y en más de una ocasión han manifestado su malestar.

Aun así, los jóvenes blancos son peligrosos por sí solos teniendo en cuenta su clasificación. Son quintos, con 18 puntos, siete más que el cuadro de Julio Cobos.

El ‘warning’, desde luego, incluye el propio estado de forma de los verdes. Del extraordinario Cacereño que se vio hace cuatro jornadas, precisamente ante otro filial, ganando 1-3 al Athletic B, hasta el actual han pasado tres partidos en los que solamente se sumó un punto ante el colista, el Ourense, en el Príncipe Felipe.

Al furgón de cola

Las derrotas ante Ponferrada (20), se entiende que lógica, y la del domingo pasado ante el Avilés (0-4), esta sí más dolorosa, han situado al decano extremeño en el furgón de cola del grupo 1 de Primera Federación. Y eso ya crea una inseguridad manifiesta por las dudas que se han generado en la afición verde.

Precisamente la hinchada extremeña se dará cita en buen número en Valdebebas el próximo sábado. El Madrid ha enviado 250 entradas al CPC, que este martes concluía su plazo para que los aficionados pudieran reservar. No habrá autobuses de peñistas, pero sí esos 250 seguidores animando al equipo en su peor momento de la temporada.

Pasados tres días y el lógico disgusto generado y generalizado ante el resultado y la mala imagen en el Príncipe Felipe, el sentimiento dentro del club y su entorno ha bajado de revoluciones negativas y ya se piensa en conseguir remontar el vuelo en la ciudad deportiva madridista.